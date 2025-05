Indiegogo: „Weltweit leistungsstärkste“ Powerbank mit 310 Watt Leistung vorgestellt

Auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo gibt es immer wieder innovative Projekte, die nach Unterstützung suchen. Derzeit macht die Kampagne um die Starship Pro 310W Powerbank von sich reden, die von der Produktentwicklung des AOHi Teams aus dem US-amerikanischen Los Angeles als die „weltweit leistungsstärkste“ Powerbank ausgerufen wird.

AOHi Team hat in der Vergangenheit bereits neun Projekte bei Kickstarter und Indiegogo erfolgreich finanziert, darunter eine Ladestation, Powerbanks mit 40.000 mAh Kapazität oder 240 Watt Leistung, oder auch leistungsfähige Ladekabel. Das Unternehmen ist daher auf der Crowdfunding-Plattform kein unbekanntes und verfügt über die notwendige Erfahrung und Expertise, um auch die neue Starship Pro 310W-Powerbank zu vermarkten.

Die nun bei Indiegogo angepriesene „weltweit leistungsstärkste“ Powerbank verfügt über eine Kapazität von 20.000 mAh, einen maximalen Output von 310 Watt, einen Input von 180 Watt, und ermöglicht ein gleichzeitiges Fast Charging an zwei 140 Watt-Ports. Die Powerbank kann auch mit ins Flugzeug genommen werden, und setzt für aktuelle Status- und Leistungsangaben auf ein LED-Smart Display. Das berichtet AOHi Team zur Powerbank:

„Es kann ein MacBook Pro 16″ in 30 Minuten auf 50 Prozent aufladen und gleichzeitig andere Geräte über zwei 140-W-USB-C-Anschlüsse mit Strom versorgen. Mit der blitzschnellen 180-W-Selbstaufladung verbringen Sie weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit Arbeiten. Dank des integrierten Smart-Displays haben Sie immer die Kontrolle, und das alles in einem kompakten Design, das überall mitgenommen werden kann. Lassen Sie sich nie wieder mit einem leeren Akku erwischen.“

Die Powerbank bietet insgesamt drei Lade-Anschlüsse: Zweimal USB-C und einmal USB-A (30 Watt), wobei jeder USB-C-Port eine Leistung bis zu 140 Watt unterstützt. Auf dem Display werden in Echtzeit die jeweiligen Leistungsdaten der belegten Anschlüsse angezeigt, ebenso wie die verbleibende Kapazität der Powerbank. Ein iPhone 16 soll sich mit maximal 45 Watt in 30 Minuten auf 79 Prozent laden lassen, ein iPad Pro 12,9″ mit maximal 30 Watt in 30 Minuten auf 31 Prozent. Dank des 180 Watt-Inputs ist die Powerbank selbst binnen 60 Minuten selbst wieder voll geladen, sofern ein kompatibles Ladegerät und beide USB-C-Anschlüsse zum Laden verwendet werden.

Die Starship Pro 310W Powerbank von AOHi Team ist mit Maßen von 4,56 x 5,76 x 15,8 cm sowie einem Gewicht von 500 Gramm zudem vergleichsweise portabel und kann in jedem Rucksack oder im Reisegepäck problemlos Platz finden. Bei Indiegogo wird die Starship Pro 310W Powerbank in einem Super Early Bird-Deal für 89 USD (79 Euro) angeboten, der spätere Kaufpreis wird bei 149 Euro liegen. Der Versand soll ab Juli dieses Jahres weltweit erfolgen, zudem verspricht der Hersteller eine 18-monatige Garantie.