Tom by TomTom: Verkehrswarner ohne Abo-Zwang jetzt vergünstigt kaufen

Das niederländische Unternehmen TomTom beweist sich auch in Zeiten von Google Maps, Apple Maps und Co. noch immer beständig auf dem Markt und liefert zeitgemäße mobile Navigationslösungen. Im Oktober des vergangenen Jahres hat TomTom dann mit „Tom by TomTom“ einen neuen Verkehrsassistenten auf den Markt gebracht. Dieser lässt sich bequem am Armaturenbrett montieren und warnt vor Staus, Blitzern und mehr.

Tom by TomTom wird zusammen mit der gratis erhältlichen TomTom-App (App Store-Link) verwendet, mit der sich das Gerät auch einrichten lässt. Die Warnungen erfolgen dann aber ohne Display über eine farbig blinkende Leuchte und eine Tonausgabe am Tom by TomTom. Der Leuchtring leuchtet jeweils in der Farbe auf, die für die jeweilige Meldung hinterlegt ist (zum Beispiel blau bei Sichtung eines Blitzers). Ein spezifischer Ton ergänzt die Warnung. Wer die TomTom-App installiert hat und Apple CarPlay nutzt, erhält die Warnungen zusätzlich als Anzeige auf dem Fahrzeugdisplay.

Blitzerwarnungen sind in Deutschland nicht erlaubt

Tom by TomTom warnt vor Stau, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Gefahrenstellen, Baustellen und Blitzern. Warnungen vor Blitzern sind hierzulande allerdings nicht erlaubt, weshalb TomTom für deutsche User den Hinweis ausgibt, die entsprechende Warnung über die App zu deaktivieren, damit man sich rechtskonform verhält. Um Verkehrsprognose zu berechnen und Warnungen auszugeben, greift TomTom auf anonymisierte Bewegungsdaten zu, die über die verschiedenen vernetzten TomTom-Geräte gesammelt werden.

Der Verkehrswarner kommt ohne weitere Zusatzkosten, Abonnements oder ähnliches aus und ließ sich ab Mitte Oktober 2025 zum Preis von 79,99 Euro bestellen. Damit gehört Tom by TomTom definitiv zu den preisintensiveren Produkten seines Segments. Nun lässt sich aber erstmals beim Kauf des Verkehrswarners sparen: Bei Amazon gibt es den Tom by TomTom derzeit mit 15 Prozent Rabatt zum Preis von 67,99 statt bisherig veranschlagter 79,99 Euro inklusive kostenlosem Versand.