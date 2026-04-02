Kindle Scribe und Kindle Scribe Colorsoft ab 8. April erhältlich

Erstmals im Herbst 2025 der Öffentlichkeit präsentiert, startet der neue Kindle Scribe als auch der Kindle Scribe Colorsoft offiziell am 8. April 2026. Für eines der neuen Modelle gilt es tief in die Tasche zu greifen, denn der Kindle Scribe ist ab 519,99 Euro und der Kindle Scribe Colorsoft ab 649,99 Euro verfügbar.

Kindle Scribe: Das kann das neue Modell

Mit gerade einmal 5,4 Millimetern Bauhöhe und einem Gewicht von rund 400 Gramm gehört der Kindle Scribe zu den schlankeren Vertretern seiner Klasse. Gleichzeitig sorgt die überarbeitete Hardware dafür, dass der Scribe rund 40 Prozent schneller arbeitet als sein Vorgänger. Das sorgt im Alltag für schnellere Seitenwechsel und präziserer Eingaben.

Das Herzstück bleibt jedoch das große 11-Zoll-Display. Es kommt ohne störende Spiegelungen aus und orientiert sich in seinen Proportionen bewusst an einem klassischen Blatt Papier. Dadurch eignet sich das Gerät nicht nur für Notizen, sondern auch ideal zum Lesen und Bearbeiten von Dokumenten im Originalformat.

Das steckt drin

Unter der Haube hat Amazon an mehreren Stellschrauben gedreht. Besonders auffällig ist das neue Frontlichtsystem, das mit doppelt so vielen miniaturisierten LEDs arbeitet. Diese sitzen näher am Display, wodurch nicht nur die Ränder schmaler ausfallen, sondern auch die Ausleuchtung gleichmäßiger wirkt.

Darüber hinaus sorgt eine neue, strukturierte Oberfläche dafür, dass der Eingabestift spürbar mehr Widerstand bietet. Das Schreibgefühl nähert sich dadurch stärker echtem Papier an. Ergänzt wird das Ganze durch eine optimierte Display-Einheit, die die Parallaxe nahezu eliminiert. Das bedeutet: Die Linie erscheint genau dort, wo der Stift aufsetzt.

Für die nötige Leistung sorgt ein neuer Quad-Core-Chip in Kombination mit mehr Arbeitsspeicher und einer verbesserten Oxid-Display-Technologie.

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Fühlt sich an wie Papier – Strukturierte Oberfläche und ultraschnelle Reaktionszeit für ein natürliches Schreibgefühl. Der enthaltene...

Kindle Scribe Colorsoft: Jetzt mit Farbdisplay

Neben dem klassischen Modell bringt Amazon auch eine farbfähige Variante an den Start: den Kindle Scribe Colorsoft. Optisch bleibt alles beim Alten, technisch jedoch eröffnet sich eine neue Dimension.

Denn statt auf ein herkömmliches LCD-Panel zu setzen, nutzt Amazon eine eigens entwickelte Colorsoft-Technologie. Diese kombiniert Farbfilter mit speziellen Lichtleitern und Nitrid-LEDs, um sanfte, augenschonende Farben darzustellen.

Zusätzlich kommt eine neue Rendering-Engine zum Einsatz, die die Farbdarstellung optimiert und gleichzeitig für ein flüssiges Schreibgefühl sorgt. Damit wird das Colorsoft-Modell besonders für kreative Nutzer interessant, die nicht nur schreiben, sondern auch zeichnen oder markieren möchten.

Ein weiterer Vorteil: Trotz Farbdarstellung bleibt die Akkulaufzeit auf hohem Niveau. Wochenlange Nutzung sind weiterhin möglich, während gleichzeitig bewusst auf ablenkende Apps oder Benachrichtigungen verzichtet wird.

Auch die Software wird besser

Ein neu gestalteter Startbildschirm zeigt jetzt zuletzt genutzte Inhalte übersichtlich an, während Schnellnotizen spontane Ideen sofort festhalten. Gleichzeitig wird der Umgang mit Dokumenten einfacher: Dank Integration von Google Drive und Microsoft OneDrive lassen sich Dateien unkompliziert importieren und bearbeiten.

Besonders spannend ist die KI-gestützte Suche. Nutzer können ihre Notizen in natürlicher Sprache durchsuchen und erhalten direkt Zusammenfassungen. Wer tiefer einsteigen möchte, kann einfach Folgefragen stellen. Auch die Zusammenarbeit wird verbessert: Notizen lassen sich beispielsweise an OneNote übergeben, entweder als Text oder als Bild. Dadurch entsteht ein nahtloser Workflow zwischen Kindle und Laptop.

Für kreative Anwendungen stehen zudem neue Werkzeuge bereit. Insgesamt zehn Stiftfarben und fünf Textmarkerfarben bieten mehr Flexibilität, während ein neues Schattierungstool für feinere Übergänge sorgt. Gleichzeitig lassen sich Dokumente, Bücher und Notizen nun gemeinsam in Arbeitsbereichen organisieren.