Lineár Calendar: Kostenlose App bekommt Update mit optimierten Kalender-Ansichten

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir erstmals über die kostenlose Kalender-App Lineár Calendar (App Store-Link) berichtet haben. Die Anwendung aus deutscher Entwicklung wurde von uns im Februar dieses Jahres vorgestellt und will dabei helfen, den Überblick über eigene Termine zu behalten. Ein Kernfeature der App von Marc Mennigmann ist eine Zwölf-Monats-Ansicht, mit der sich gleich das ganze Jahr auf einen Blick betrachten lässt. Dies soll das Planen von Terminen, Urlauben und Projekten erleichtern.

Lineár Calendar versteht sich mit allen Kalendern, beispielsweise iCloud, Google, Exchange und abonnierte Feeds, und kann Ereignisse des jeweiligen Kalenders in der für diesen definierten Farbe darstellen. Will man Kalender aus- oder einblenden, lässt sich das über einen Toggle-Button einfach lösen.

Die Benutzeroberfläche von Lineár Calendar ist einfach gehalten und soll damit eine möglichst ablenkungsfreie Nutzung der App ermöglichen. Farben, Layouts und Voreinstellungen lassen sich dabei individuell anpassen. Auch ein Dunkelmodus ist vorhanden. Klickt man auf die einzelnen Events im Kalender, gelangt man zur Detailansicht des jeweiligen Eintrags. Besonders praktisch: Will man die Lineár-Ansicht auch analog verwenden, kann man auf den integrierten PDF-Export zurückgreifen. Mit diesem lässt sich die 12-Monats-Ansicht als PDF exportieren, das man anschließend ausdrucken kann. Dafür stehen diverse Papierformate zur Verfügung.

Neues vertikales Kalender-Layout und ein Online-Handbuch

Der Entwickler von Lineár Calender hat nun ein weiteres Update für seinen Kalender auf den Weg gebracht, das die App auf Version 1.3 anhebt. Diese bringt gleichzeitig auch einige Neuerungen mit, die sich hauptsächlich um die Darstellung der verschiedenen Kalender-Ansichten drehen. Das sagt der Changelog zu den Neuheiten von v1.3:

Neue Option „Linke Spalte anheften“ fixiert die Zeilenbeschriftungen beim horizontalen Scrollen – wie das Einfrieren einer Spalte in Tabellenkalkulationen

Neues vertikales Kalenderlayout zeigt Monate als Spalten und Tage als Zeilen für einen anderen Blick auf dein Jahr

Wechsle mit dem neuen Auswahlmenü in der Werkzeugleiste zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung

Sowohl lineare als auch normale Tagesanordnung funktionieren im Vertikalmodus

Ereignisse spannen sich vertikal über mehrere Tage mit gedrehten Textbeschriftungen

Wochenend-Hervorhebung und Heute-Markierung funktionieren in beiden Ausrichtungen

Zoom per Pinch-Geste und Zum-Heute-Scrollen werden im Vertikalmodus unterstützt

Kalenderreihenfolge aus der Seitenleiste spiegelt sich nun in den Filtertasten der Werkzeugleiste und in der Priorität des Ereignislayouts wider

Ziehe Kalender in der Seitenleiste, um ihre Reihenfolge zu ändern und zu steuern, welche Ereignisse ganz oben angezeigt werden

Dialoge nutzen jetzt auf iPad und Mac mehr Bildschirmfläche

Neues Online-Handbuch, erreichbar über die Einstellungen (iOS) bzw. das Hilfe-Menü (Mac)

Lineár Calendar steht weiterhin als kostenlose App für iPhones, iPads und den Mac im deutschen App Store zum Download bereit. Für die Installation benötigt ihr nur rund 5 MB eures Speicherplatzes sowie iOS/iPadOS 17.0 bzw. macOS 14.0 oder neuer auf dem jeweiligen Gerät. Die Anwendung verfügt über eine komplette deutsche Lokalisierung und wird im App Store durchschnittlich mit sehr guten 4,9 Sternen bewertet.