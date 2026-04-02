Anker präsentiert innovatives Desktop-Ladegerät mit Klemmdesign

Der bei uns im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller Anker hat mit dem Nano Power Strip 10-in-1 70W ein neues Desktop-Ladegerät auf den US-Markt gebracht. Das Gerät überzeugt durch ein ungewöhnliches Klemmdesign, das die Anschlüsse auf zwei separate Bereiche oberhalb und unterhalb eines Schreibtischs verteilt. Ursprünglich auf der CES 2026 vorgestellt, richtet sich das Produkt vor allem an Personen, die auf ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz eine platzsparende und flexible Ladelösung benötigen.

Der Anker Nano Power Strip bietet insgesamt zehn Anschlüsse, die auf zwei Zonen aufgeteilt sind. Auf der Oberseite befinden sich zwei ausfahrbare AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports mit bis zu 70 Watt Leistung sowie zwei USB-A-Ports mit maximal 12 Watt. Bei gleichzeitiger Nutzung aller vier USB-Ports wird die Gesamtleistung aufgeteilt. Die Unterseite beherbergt vier weitere AC-Steckdosen, so dass das Gerät sowohl für Ladezwecke als auch zur Stromversorgung genutzt werden kann.

Ein zentrales Merkmal des Ladegeräts ist das verstellbare Klemmdesign. Mit Hilfe eines integrierten Drehknopfs lassen sich die beiden Hälften des Geräts oberhalb und unterhalb einer Tischplatte befestigen. Laut Anker sorgt dieses System für einen sicheren Halt, so dass Stecker und Kabel auch bei einhändiger Bedienung nicht verrutschen. Das Gerät ist für Tischdicken zwischen 1,5 und 4,6 Zentimetern ausgelegt und misst 15,3 x 5,22 x 10,1 Zentimeter.

Kaufpreis liegt bei umgerechnet 61 Euro

Zu den Sicherheitsfunktionen der neuen Ladestation zählen ein Überspannungsschutz mit 1.500 Joule sowie ein intelligenter Überlastungsschutz. Der Anker Nano Power Strip 10-in-1 70W ist ab sofort im offiziellen Anker-Store und bei Amazon in den USA erhältlich. Der Preis von 69,99 USD liegt bei umgerechnet knapp 61 Euro. Aktuell wird das Produkt ausschließlich in Mattschwarz angeboten, eine weiße Variante soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ob und wann das Ladegerät auch auf anderen Märkten verfügbar sein wird, hat Anker bisher nicht bekannt gegeben. Die Neuerscheinung bleibt damit vorerst auf den US-Markt beschränkt, aber es ist durchaus möglich, dass sich der Nano Power Strip 10-in-1 70W auch bald in Europa wiederfinden wird. Sollte das Zubehör auch den deutschen Markt erreichen, werden wir euch natürlich zeitnah informieren.