Die bekannte Outdoor-Plattform Komoot hat eine eigene App für ChatGPT (App Store-Link) veröffentlicht. Damit sollen Nutzer und Nutzerinnen binnen kürzester Zeit neue Outdoor-Abenteuer entdecken, indem sie ihre Wünsche einfach per Texteingabe formulieren. Auf Grundlage der Anfrage schlägt die App passende Routen und Sehenswürdigkeiten vor und ermöglicht so eine ganz neue Art der Inspiration für Rad-, Wander- und Laufrouten.

Das neue Tool vereinfacht die Tourenplanung laut Aussage von Komoot erheblich: Statt sich durch verschiedene Filter zu klicken, genügt eine kurze Beschreibung des gewünschten Erlebnisses, beispielsweise „eine zweistündige Wanderung mit Aussicht in der Sächsischen Schweiz“. Innerhalb weniger Sekunden präsentiert die App eine kuratierte Auswahl an passenden Touren und Highlights aus der umfangreichen Komoot-Datenbank mit über sieben Millionen Routen und vier Millionen Sehenswürdigkeiten.

Für bestehende Komoot-User bietet die Integration einen zusätzlichen Vorteil: Über die Funktion „In Komoot öffnen“ lassen sich empfohlene Inhalte direkt in die Haupt-App von Komoot (App Store-Link) übernehmen. So können Routen gespeichert, bearbeitet, für die Offline-Navigation heruntergeladen oder weiter angepasst werden. Das spart Zeit und macht die konkrete Planung besonders einfach.

Aktivierung in der ChatGPT-Eingabeleiste mit „@komoot“

Die App ermöglicht außerdem eine präzisere und individuellere Suche als bisher. Neben klassischen Kriterien wie Länge, Dauer oder Region lassen sich nun auch komplexere Wünsche formulieren, wie etwa die gewünschte Anzahl an Routenvorschlägen oder die bevorzugte Darstellung der Ergebnisse in Listen- oder Kartenform.

Laut Komoot-Projektleiter Felix Tarcomnicu soll die ChatGPT-Integration den Zugang zur Natur für Menschen weltweit weiter erleichtern. Indem Komoot direkt in die alltäglichen Nutzungsszenarien von ChatGPT eingebettet wird, will das Unternehmen die Routenplanung noch intuitiver gestalten und die Verbindung zwischen digitaler Inspiration und realem Erleben weiter stärken. Die neue Komoot-App für ChatGPT kann ab sofort installiert und in der Eingabeleiste mit „@komoot“ aktiviert werden.