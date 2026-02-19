Google Gemini kann jetzt auch kurze Audio-Tracks erstellen

Neben ChatGPT gehört Gemini von Google wohl zu den bekanntesten KI-Tools, die es derzeit im Netz gibt. Gerade bei aktuellen Fragen habe ich das Gefühl, dort sogar noch etwas bessere Antworten zu erhalten. Jetzt gibt es in Gemini neue Möglichkeiten.

Google hat Lyria 3, das neue generative Musikmodell von Google DeepMind, in Gemini eingeführt. Damit könnt ihr innerhalb weniger Sekunden mit einem einfachen Textprompt oder auch auf Basis von hochgeladenen Fotos oder Videos ganz individuell Audio-Tracks mit einer Länge von 30 Sekunden erstellen.


Lyria 3 soll in Gemini neben der einfachen Bedienung über Prompts zudem auch eine kreative Kontrolle über Elemente wie Stil, Gesang und Tempo bieten. Als Ergebnis sollen so realistische und musikalisch komplexe Ergebnisse entstehen.

Eine eigene Kostprobe könnt ihr natürlich direkt in Gemini bekommen. Alternativ schaut ihr im offiziellen Google-Blog vorbei, dort gibt es einen ausführlichen Post mit dem Titel „Musik, so individuell wie ihr: Erstellt Tracks mit Lyria 3“ sowie einigen kreativen Beispielen.

  1. Dreißig Sekunden sind doch recht kurz. Ansonsten ist das Tool nicht schlecht, um seine eigenen Reisevideos mit Musik zu unterlegen. Allerdings kann man anscheinend die Clips nicht herunterladen. Ein mp3 oder wav Download wäre aber schon wünschenswert, zumindest für Nutzer der Bezahlversion von Gemini.

