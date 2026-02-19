Audible verbindet Hörbücher und eBooks mit neuer Read & Listen Funktion

Erst vor wenigen Wochen hat Spotify eine neue Funktion angekündigt, mit der man nahtlos von einem Buch zur passenden Stelle im Hörbuch und zurück springen kann. Nun hat Amazons beliebter Hörbuch-Service Audible mit Read & Listen eine ganz ähnliche Funktion angekündigt.

Während Spotify sich zunächst nur auf englische Titel konzentriert, ist die Funktion bei Audible bereits für hunderttausende Bücher auf Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und auch Deutsch verfügbar. Der Startschuss fällt dennoch erst in den USA, mit Großbritannien, Australien und Deutschland sollen in den nächsten Monaten weitere Länder folgen.

So funktioniert Read & Listen in der Audible-App

Mit dieser neuen Funktion können Personen, die die Hörbuch- und E-Book-Versionen eines Titels in ihren Audible- und Kindle-Bibliotheken haben, den synchronisierten, hervorgehobenen Text mitverfolgen und so ein nahtloses, erstklassiges Erlebnis genießen. In einer aktuellen US-Umfrage unter Menschen, die gleichzeitig lesen und zuhören, waren mehr als neun von zehn der Meinung, dass das Lesen beim Zuhören das Gedächtnis und das Verständnis verbessert. Diese Vorteile machen die Funktion besonders wertvoll für Sprachlernende, Studierende und alle, die einfach mehr Bücher lesen wollen.

Bei Audible geht es also nicht primär um den Wechsel zwischen Hörbuch und eBook, sondern viel mehr um die gleichzeitige Nutzung verschiedener Sinne.

Falls ihr Audible bisher noch nicht ausprobiert habt oder nach längerer Zeit wieder Lust auf ein Hörbuch habt, könnt ihr aktuell noch Gebrauch von einer 99 Cent Aktion machen. Bis zum Wochenende könnt ihr euch über diese Aktionsseite die ersten drei Monate für insgesamt 2,97 Euro sichern. In dieser Zeit erhaltet ihr pro Monat ein Hörbuch, auch wenn das eigentlich deutlich mehr als 99 Cent kostet. Im Gegensatz zum Musik-Streaming bei Spotify könnt ihr das Hörbuch dauerhaft in eurer Bibliothek behalten.