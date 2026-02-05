Spotify führt Page Match Funktion mit einem Haken ein

Bereits vor einigen Wochen sind die ersten Informationen rund um Page Match aufgetaucht. Eine Funktion, mit der man einfach zwischen einem Buch und der passenden Stelle in einem Hörbuch wechseln kann. Jetzt wurde Page Match von Spotify offiziell bestätigt.

Die Idee ist einfach, aber ebenso genial: Mit Page Match kann man direkt in der Spotify-App, zumindest wenn man dort die Spotify Premium Hörbuch Experience freigeschaltet hat, einfach die Kamera öffnen. Damit scannt man dann die Seite aus dem klassischen Buch oder eBook und wird von Spotify automatisch zur passenden Stelle im Hörbuch gebracht.

Und umgekehrt funktioniert die ganze Sache auch. Wer nach dem Hören des Hörbuchs wieder zum gedruckten Buch oder eBook wechseln möchte, scannt zunächst eine beliebige Seite des Buchs, damit sich die Spotify App orientieren kann. Anschließend zeigt Spotify an, ob im Buch vor- oder zurückgeblättert werden muss, um an der Textstelle weiterzulesen, an der das Hörbuch pausiert wurde.

Page Match in Spotify hat einen großen Haken

Aktuell hat die Funktion leider einen ziemlich großen Haken – und damit meinen wir noch nicht einmal, dass Page Match nur mit kostenpflichtigen Hörbüchern funktioniert. Bisher ist die Funktion nämlich nur für englischsprachige Hörspiele und Bücher verfügbar. Das dürfte den Nutzerkreis in Deutschland dann doch schon ordentlich einschränken.

„Der vollständige Rollout erfolgt bis Ende Februar. Für einzelne Hörbücher, die über Spotify gekauft wurden, steht die Funktion auch Spotify Free Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung von Spotify. Informationen rund um eine Integration von deutschen Büchern hat das Unternehmen bisher noch nicht geliefert.

Spannend wird aus meiner Sicht: Wird der große Konkurrent Audible irgendwann eine ähnliche Funktion in seine App integrieren? Gerade im Amazon-Kosmos wäre die Verbindung zwischen eBook auf dem Kindle und Hörbuch auf dem iPhone ja noch etwas naheliegender.