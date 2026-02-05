Ugreen NeoDrive Go: Neue USB-4-SSD mit 4.000 MB/s-Übertragungsraten

Der Zubehör-Hersteller Ugreen ist bei uns im Blog ein beliebter Gast: Die Produkte sind hochwertig, verfügen über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind oft mit innovativen Features ausgestattet. Mit der NeoDrive Go Portable SSD präsentiert Ugreen nun eine neue kompakte Hochleistungslösung für den mobilen Datentransfer, die Ugreen NeoDrive Go SSD.

Das Laufwerk der NeoDrive Go ist nur 9,2 × 5,5 × 1,2 Zentimeter groß und richtet sich an alle, die große Datenmengen schnell und sicher unterwegs speichern möchten. Die SSD soll Übertragungsraten von bis zu 4.000 Megabyte pro Sekunde erreichen, sofern ein Gerät mit dem modernen USB‑4‑Standard verbunden ist. Dadurch lassen sich selbst umfangreiche Video- oder Bilddateien nahezu verzögerungsfrei kopieren.

Der Anschluss erfolgt über USB‑C, optional auch über USB‑A per Adapter. Wer ältere Schnittstellen wie Thunderbolt 3/4/5 oder USB 3.0 nutzt, muss jedoch mit geringerer Geschwindigkeit rechnen. Mit der verfügbaren Kapazität von 1 TB sollen sich über 500 Stunden 4K-Video, 25.000 RAW-Fotos oder mehr als 15 moderne Spiele sichern lassen. Die Neuerscheinung soll daher laut Ugreen „ideal für Kreative und anspruchsvolle Nutzer, die schnellen Zugriff, große Speicherkapazität und zuverlässige Leistung benötigen“, sein.

SSD soll Stürze aus bis zu 2,1 Metern überstehen

Um für den Alltag gerüstet zu sein, setzt die NeoDrive Go-SSD von Ugreen zudem auf robuste Eigenschaften: Laut Hersteller übersteht das Aluminiumgehäuse Stürze aus bis zu 2,1 Metern Höhe, was gerade bei mobilem Einsatz ein Pluspunkt ist. Auf eine offizielle IP-Zertifizierung hat Ugreen allerdings verzichtet: Ein entsprechender Schutz vor Wasser und Staub bleibt somit dem Nutzer bzw. der Nutzerin selbst überlassen.

Vor allem Content‑Creator profitieren von der hohen Schreibleistung: Die SSD eignet sich auch als externer Speicher für 4K‑ProRes‑Aufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde. Mitgeliefert wird ein separat abnehmbares, geflochtenes USB‑Kabel, das auch als Handschlaufe dienen kann.

Der Listenpreis für die Ugreen NeoDrive Go SSD mit einer Speicherkapazität von 1 TB liegt bei 419,99 Euro. Aktuell reduziert Amazon den Preis für Frühentschlossene noch bis zum 8. Februar 2026 um 15 Prozent. Über das Aktivieren eines Coupons auf der Produktseite sinkt der Standardpreis auf 356,99 Euro. Der Versand ist in diesem Fall kostenlos.