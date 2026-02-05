Civilization VII: Aufbau- und Strategiespiel ab sofort über Apple Arcade spielen

Die Spiele-Auswahl, die bei Apples eigenem Spieledienst Apple Arcade zur Verfügung steht, wird oft kritisiert. Zu wenige A-List-Titel, die die monatlichen Abokosten in Höhe von derzeit 6,99 Euro rechtfertigen würden, sind oft Bestandteil der Beschwerden. Nun jedoch hat Apple Arcade einen großen Fisch an Land gezogen: Das aus der Kult-Reihe stammende Aufbau- und Strategiespiel Civilization VII ist ab sofort in Apples Spielesammlung verfügbar.

Die „Civilization“-Reihe ist seit über 30 Jahren zu einem festen Bestandteil der Videospiel-Branche geworden. Das Aufbau- und Strategiespiel wartet immer wieder mit Verbesserungen, Erweiterungen und Anpassungen an neueste technische und grafische Möglichkeiten auf. Nachdem Civilization VI bereits etwas in die Jahre gekommen ist, erschien der neueste Teil der bekannten Spiele-Reihe, Sid Meier’s Civilization VII, unter anderem auch im Februar des vergangenen Jahres für macOS bei Steam.

Laut Aussage des Entwicklerteams von 2K soll man mit Civilization VII „das größte Imperium aufbauen, das die Welt je gesehen hat“. In Civilization VII prägen die eigenen strategischen Entscheidungen die einzigartige kulturelle Linie des sich entwickelnden Reiches. „Regiere als einer von vielen legendären Anführern aus der Geschichte und lenke den Verlauf deiner Geschichte, indem du eine neue Zivilisation wählst, die dein Reich in jedem Zeitalter des menschlichen Fortschritts repräsentiert.“

Wie schon in den Vorgänger-Episoden errichtet man in Civilization VII Städte und architektonische Wunder, um das eigene Territorium zu erweitern, verbessert die Zivilisation mit technologischen Durchbrüchen, und erobert oder kooperiert mit rivalisierenden Zivilisationen, während man die Weiten einer noch unbekannten Welt erkundet.

Arcade Edition: Noch kein Multiplayer-Modus integriert

Die Apple Arcade-Version von Civilization VII (App Store-Link) kann auf dem iPhone, iPad und dem Mac gespielt werden und benötigt beispielsweise auf dem iPhone knapp 4 GB an freiem Speicherplatz sowie mindestens ein iPhone 15 Pro. Auf dem Mac heißt es, deutlich mehr Speicher freizuräumen: Hier nimmt Civilization VII rund 21,4 GB in Anspruch. Zudem wird mindestens ein Mac mit M1-Chip oder neuer benötigt.

Bedingt durch die Veröffentlichung von Civilization VII für deutlich eingeschränktere Mobilgeräte hat auch das Entwicklerteam von 2K einige Einschränkungen für die „Arcade-Version“ des Aufbauspiels bekanntgegeben. So gibt es die für andere Plattform verfügbaren DLC-Erweiterungen nicht in der Apple-Arcade-Edition des Spiels. Auch was mögliche spätere Updates angeht, hält sich das Entwicklerstudio bisher bedeckt, ebenso gibt es zum Start keinen Multiplayer-Modus. Letzterer soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden.

Nichtsdestotrotz kann die Integration von Civilization VII als großer Erfolg für Apple Arcade verbucht werden: Zu einem Monatspreis von 6,99 Euro lässt sich das Spiel so auf sehr günstige Art und Weise auch auf Mobilgeräten und dem Mac ausprobieren. Zum Vergleich: Die Standardversion für den Mac bei Steam kostet noch immer 69,99 Euro. Auch auf anderen Plattformen, beispielsweise für die Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und die Xbox kostet das Premium-Spiel noch immer 69,99 (Switch 2) bzw. 41,99 Euro (PS5, Xbox) in der Standardversion.