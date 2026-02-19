ShareMouse Version 7 geht an den Start

ShareMouse ist eine Software, die euch mehrere Macs und PCs mit nur einer Maus und einer Tastatur steuern lässt. Verbunden werden die Rechner dabei über ein lokales Netzwerk. Die Rechner lassen sich dann wie ein erweitertes Multi-Monitor-System verwenden. Der Mauszeiger bewegt sich nahtlos zwischen den Bildschirmen hin und her. Nun ist ShareMouse in Version 7 erschienen und wartet mit diversen neuen Funktionen auf.

Die lokale Netzwerkverbindung, die ShareMouse nutzt, lässt sich zusätzlich über eine eine AES-Verschlüsselung und Passwortschutz abgesichert werden. Die angeschlossenen Bildschirme werden automatisch erkannt. Eine Datei-Übertragung via Drag-and-Drop ist mit ShareMouse ebenfalls möglich.

In Version 7 kommen folgenden neue Funktionen zu ShareMouse hinzu:

Um auf einen bestimmten Bildschirm zu wechseln, könnt ihr ab sofort eigene Hotkeys verwenden, die den Wechsel ohne Mausbewegung möglich machen. Außerdem können einzelnen Monitore vorübergehend aus der Konfiguration ausgeschlossen werden. Das kann zum Beispiel nützlich sein, wenn ihr mit wechselnden Arbeitsplatzkonfigurationen arbeitet.

Auch die Statusanzeige von Num Lock, Cape Lock und Scroll Lock wird nun zwischen den einzelnen Geräten synchronisiert. Darüber hinaus erkennt ShareMouse nun automatisch verschiedene Arbeitsumgebungen, wie euer Home Office oder das Büro. So kann das System dann automatisch auch zwischen den jeweiligen gespeicherten Monitor-Einstellungen wechseln.

ShareMouse kann kostenlos getestet werden

Eine kostenlose Testversion von ShareMouse könnt ihr auf der Webseite des Unternehmens herunterladen. Für private Anwender steht eine Freeware-Version zur Verfügung, die allerdings auf zwei Monitore beschränkt ist. Die Standard Edition von ShareMouse ist für die kommerzielle Nutzung für zwei Computern konzipiert und kostet einmalig 99,95 Euro.

Wer mehrere Rechner nutzen möchte, kann auf die Professional Edition zurückgreifen. Sie unterstützt bis zu neun Computer und kommt mit weiteren Funktionen. Erhältlich ist die Edition für 149,95 Euro.