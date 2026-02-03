Firefox: Bald könnt ihr alle KI-Features des Browsers blockieren

Immer mehr Browser integrieren KI in ihren Funktionsumfang, einige Browser sind gar dezidierte KI-Browser. Auch Mozilla hat verschiedene KI-Funktionen in Firefox gelauncht, gibt seinen Nutzern aber künftig die Möglichkeit, alle oder ausgewählte KI-Funktionen bei der Nutzung zu deaktivieren. Das teilte das Unternehmen in einem Blogbeitrag mit.

Veröffentlicht wird die Funktionen namens „AI Controls“ mit der Version 148 von Firefox. Diese soll planmäßig am 24. Februar zum Download bereitgestellt werden. Ab Version 148 findet ihr dann in den Einstellungen des Desktop-Browsers eine entsprechende Sektion, über die ihr die KI-Funktionen von Firefox ein- und ausschalten könnt.

So findet sich dort beispielsweise der Toggle-Button „Block AI enhancements“, also „KI-Verbesserungen blockieren“. Diesen könnt ihr aktivieren, wenn ihr keine der KI-Funktionen beim Browsen mit Firefox verwenden möchtet. Auch Pop-ups und Reminder, die euch für Nutzung neuer KI-Funktion begeistern wollen, seht ihr dann künftig nicht mehr.

Mit „AI Controls“ könnt ihr aber auch individuell festlegen, welche KI-Funktionen ihr verwenden und welche ihr blockieren wollt. Zu den Funktionen, die ihr an- und abschalten könnt, zählt zum Beispiel „Translations“, also eine Übersetzungsfunktion, die Inhalte im Netz automatisch in eure präferierte Sprache übersetzt.

Außerdem könnt ihr folgende Funktionen blockieren – oder aktivieren:

Alt-Text in PDF-Dateien, der Bilder auf PDF-Seiten mit Beschreibungen für Barrierefreiheit ergänzt.

KI-gestützte Tab-Gruppierung, die verwandte Tabs und Gruppennamen vorschlägt.

Link-Vorschauen, die wichtige Inhalte einer Seite zusammenfassen, bevor ihr den Link öffnet.

KI-Chatbot in der Seitenleiste, mit dem ihr während des Surfens einen Chatbot eurer Wahl verwenden können, darunter Optionen wie Anthropic Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini und Le Chat Mistral.

Firefox hält Nutzung von KI-Funktionen optional

Wie Mozilla mitteilt, werde das Unternehmen weiter in KI investieren und auch KI-Funktionen für seine Nutzer bereitstellen. Allerdings wolle man die Verwendung optional halten und den Nutzern damit die Möglichkeit geben, zu entscheiden, ob sie KI nutzen wollen oder eben nicht.

Für mich ist das ein begrüßenswerter Schritt. Zwar sind einige KI-Funktionen defintiv praktisch, dafür nerven andere Funktionen ungemein und verschwenden unnötig Ressourcen. Die Möglichkeit zu bekommen, selbst entscheiden zu können, welche Funktionen ich aktivieren möchte, ist aus meiner Sicht ein großes Plus.