Major Soccer League und Thomas Müller starten in die neue Saison

Andere Länder, andere Sitten. Während die Bundesliga-Saison bei uns über den Jahreswechsel nur eine kurze Pause eingelegt hat, startet in den USA am Wochenende die neue Saison der Major Soccer League. Und es wird eine ganz besondere Saison, denn immerhin findet die Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Nordamerika statt. Das weiß auch Apple – und bietet Apple TV Abonnenten freien Zugang zu allen Spielen der MLS.

„Dieses Jahr schaut die ganze Welt auf Nordamerika, wenn die MLS-Saison diese Woche beginnt und die Weltmeisterschaft immer näher rückt“, sagt Thomas Müller, der im Sommer vom FC Bayern München nach Kanada zum Vancouver Whitecaps FC gewechselt ist. „Ich freue mich darauf, meine erste komplette Saison in der MLS zu kicken, dem Team zu helfen, auf dem aufzubauen, womit wir hier begonnen haben, und Fans überall auf der Welt die Möglichkeit zu geben, unsere Reise auf Apple TV zu verfolgen.“

Apple TV liefert einige neue Features zur MLS-Saison 2026

Neu ist in dieser Saison unter anderem der Walmart Saturday Showdown, das Top-Spiel des jeweiligen Spieltags. Der Saturday Showdown bietet eine umfangreiche Produktion, die Zuschauer noch näher ans Spielgeschehen bringt – unter anderem mit besonderen Shot on iPhone-Momenten. Dynamische Perspektiven rücken Fans näher an die Action heran. Los geht es am Sonntag um 3:30 Uhr deutscher Zeit mit dem Spiel zwischen LAFC und Inter Miami.

Ein weiteres Top-Spiel gibt es dann am Sonntagabend im Rahmen des Sunday Night Soccer. Mit eigenen Vor- und Nachberichten direkt aus dem Stadion, umfangreicher Produktion sowie Grafiken in Englisch und Spanisch werden diese Spiele während der gesamten regulären Saison zur Primetime ausgestrahlt.

Auf Apple Music können Fans exklusive, von Vereinen und Spielern kuratierte Playlists genießen. Weitere Musikinhalte werden im Laufe der Saison unter apple.co/AM-MLS veröffentlicht.

Apple Maps Nutzer können spezielle, von MLS-Clubs erstellte Matchday Guides, sowie von Spielern erstellte Stadtführer erkunden, um Empfehlungen für lokale Bars und Restaurants zu finden, ein Spiel zu sehen, die Lieblingsorte der Stadt zu erkunden, detaillierte Informationen über ihre Stadien zu erhalten und vieles mehr.

Auf Apple News kann man die MLS und seine Lieblingsteams im Tab „Sports“ verfolgen und auf Spielergebnisse, Spielpläne, Tabellen und tolle Stories von Hunderten von Top-Publishern zugreifen.

Auf Apple Podcasts kann man auf einen MLS Hub mit kuratierten Podcast-Episoden und -Sammlungen zugreifen, die die MLS, ihre Vereine und Spieler sowie den Fußball in Nordamerika abdecken.

Nun die Frage an euch: Habt ihr schon mal ein Spiel der MLS auf Apple TV angesehen? Ich interessiere mich zwar für Fußball, habe um diese Liga bisher aber einen großen Bogen gemacht. Wie sieht es bei euch aus?