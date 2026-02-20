Omibo: Smarter Video-Pin zeigt Bilder und Videos in kleinem Display

Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter finden sich immer wieder spannende und innovative Projekte, insbesondere auch im Tech-Bereich. Nun gibt es mit Omibo ein weiteres interessantes Produkt, das sich noch elf Tage lang unterstützen lässt und bereits komplett finanziert ist.

Omibo wird als „smarter Pin“ beschrieben und ist im Grunde genommen ein Pin zum Anbringen an Taschen, Caps oder Kleidung, der über ein integriertes 1,8 Zoll-HD-Touchdisplay verfügt und über den integrierten Speicherplatz von 2 GB (erweiterbar auf 32 GB) Videos und Fotos anzeigen kann. Die Länge der Videos ist dabei unbegrenzt: Theoretisch kann man mit dem Omibo Pin auch ganze Filme abspielen, und nicht nur kurze, sich wiederholende GIFs. Vom Entwicklerteam heißt es zum Produkt:

„Omibo ist der weltweit erste Smart Pin, der unbegrenzte Videowiedergabe unterstützt – nicht nur kurze GIFs. Das bedeutet, dass du jedes beliebige Video in einen Live-Pin verwandeln kannst, der nur dir gehört.“

Der Omibo Pin kann bis zu 200 Mediendateien speichern, der 1,8-Zoll-Bildschirm unterstützt mehrere Touch-Funktionen. Mit nur einem einfachen Wisch lässt es sich daher ganz einfach zwischen verschiedenen Anzeigeinhalten wechseln. Der Pin bietet vielseitige Trageoptionen: Mit seiner integrierten Sicherheitsnadel, der Öse für ein Band und dem optionalen Magnetetui kann das kleine Gadget nahezu überall befestigt werden. Das Omibo-Team nennt Beispiele wie das Tragen an einer Mütze, einem Schal oder einem Rucksack, oder das Befestigen an einem Kühlschrank oder Laptop.

Verbindung wird über Bluetooth LE 5.0 hergestellt

Die Inhalte wandern auf einfache Art und Weise auf den Smart Pin: Nach einem Drücken des Buttons verbindet man sich mit dem Smartphone, wählt die Fotos oder Videos aus, und die App überträgt die Inhalte auf den Smart Pin. Der Pin selbst ist 5,8 x 5,8 x 1,2 cm groß und 34 Gramm leicht, verbindet sich über Bluetooth LE 5.0 und verfügt über einen integrierten 400 mAh-Akku, der per USB-C-Anschluss aufgeladen werden kann.

Die Kickstarter-Kampagne des Omibo Smart Pins läuft noch elf Tage bis zum 2. März 2026 und weist schon jetzt knapp 500 unterstützende Personen auf. Das Zahlungsziel von 1.085 Euro wurde bisher mit über 30.000 Euro deutlich überschritten, so dass davon auszugehen ist, dass der Omibo Pin auf jeden Fall ausgeliefert werden wird. Super Early Bird-Deals mit einem Rabatt mit bis zu 56 Prozent auf den späteren Kaufpreis sind noch verfügbar: So kostet ein Omibo 39 USD, also etwa 34 Euro, statt des Normalpreises von 69 USD. Die weltweite Auslieferung soll ab Mai 2026 erfolgen.