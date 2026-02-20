Waterfield Trigo: Neuer Alltags-Rucksack aus leichtem „EcoPak“-Segeltuch

Das kalifornische Unternehmen Waterfield ist mittlerweile eine alte Bekannte hier im Blog. Die Manufaktur aus San Francisco stellt großartige und sehr hochwertige Taschen, Rucksäcke und Accessoires her, die auch Jahrzehnte überdauern können. Meine erste Waterfield-Umhängetasche aus dem Jahr 2012 sieht immer noch fast wie neu aus und kommt regelmäßig ohne Probleme zum Einsatz.

Mit dem neuen Trigo Laptop Backpack präsentiert WaterField Designs aus San Francisco nun einen leichten, strukturierten Rucksack, der Funktionalität mit Nachhaltigkeit vereint. Das Modell richtet sich an Berufspendlerinnen und -pendler, Vielreisende und alle, die Wert auf qualitativ hochwertige Taschen legen.

Das Gewebe des Trigo besteht aus EcoPak EPLX450RS, einem von Challenge Sailcloth entwickelten Textil, das ursprünglich für den Segelsport konzipiert wurde. Es besteht zu 100 Prozent aus recycelten Polyester-Komponenten und gilt durch seine Kreuzlagenverstärkung und wasserdichte Beschichtung als besonders robust. Im Vergleich zu klassischen Materialien wie Cordura oder Nylon ist der Stoff rund 20 Prozent leichter, wodurch der Rucksack trotz seiner stabilen Struktur ein geringes Eigengewicht aufweist.

Zwei Fächer für Geräte bis 16 und 13 Zoll

Optisch prägt eine dreieckige Fronttasche das Erscheinungsbild des Trigo. Hinter ihr verbirgt sich ein Faltenfach, das sich durch eine seitliche Schwenkbewegung schnell öffnen lässt. Ergänzt wird sie durch eine weich mit Ultrasuede gefütterte Schnellzugriffstasche an der Oberseite, die mit drei Organizer-Fächern für Smartphone, Schlüssel und kleine Wertgegenstände ausgestattet ist.

Auch im Inneren weist der Trigo eine klare Struktur auf: Ein gepolstertes Fach schützt Laptops bis 16 Zoll, während ein zweites, ebenfalls gepolstertes Fach Platz für Tablets bis 13 Zoll bietet. Hinzu kommen eine interne Reißverschlusstasche sowie Halterungen für Stifte und Zubehör. Das großzügige Layout mit ganzen 24 Litern Volumen sorgt dafür, dass sich persönliche Gegenstände ordentlich und schnell auffindbar verstauen lassen.

Inklusive Durchsteckvorrichtung für Rollkoffer auf der Rückseite

Für stabilen Halt und angenehmen Tragekomfort sorgen Schaumstoffverstärkungen im Rücken- und Bodenbereich, ein atmungsaktives Netzrückenpolster sowie ergonomisch geformte Schultergurte. Eine Durchsteckvorrichtung für Rollkoffer erleichtert das Reisen, während wasserdichte Reißverschlüsse und ein mit Leder ummantelter Tragegriff zusätzliche praktische Features sind.

Der Trigo Laptop Backpack ist in den Farben Schwarz, Blau und Grau erhältlich, und misst 33,0 x 48,3 x 15,2 cm bei 770 Gramm. Der Preis liegt bei 349 US-Dollar, was in etwa 296 Euro entspricht. Der Rucksack ist ab sofort über den offiziellen Webshop des Herstellers bestellbar. Beim Versand nach Deutschland fallen möglicherweise weitere Zölle und Gebühren an.