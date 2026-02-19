Dyson PencilWash: Elektrischer Wischer im kompakten Format

Den Dyson PencilVac, den kompakten und leichten Staubsauger des britischen Herstellers, haben wir euch bereits vorgestellt. Ein beeindruckendes Stück Technik im XXS-Format, das wir so noch nicht gesehen haben. Jetzt hat Dyson die Technik des PencilVac in das nächste Produkt eingebaut und bietet mit dem Dyson PencilWash einen ultraleichten Nassreiniger zum Wischen.

„Mit einem ultraschlanken 38-mm-Griff und nur 2,2 Kilogramm Gewicht vereint der Dyson PencilWash mühelose Manövrierbarkeit mit hygienischer Nassreinigung“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum 349 Euro teuren Produkt.

Der Dyson PencilWash verfügt über eine rotierende Mikrofaserrolle, die über ein 8-Punkt-Befeuchtungssystem mit direkter Schmutzwasserabsaugung verfügt. Das Gerät lässt sich flach bis auf 170 Grad abklappen und reinigt so unter Möbeln ab 15 Zentimetern Höhe. Der für den Betrieb notwendige Akku steckt im Griff, kann einfach gewechselt werden und ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten.

Mit diesen beiden Produkten konkurriert der Dyson PencilWash

Was gibt es für Alternativen auf dem Markt? Da wären natürlich die klassischen Nass- und Trockensauger, wie der erst letztlich von uns empfohlene Mova X4 Pro. Der ist genauso teuer wie der neue Dyson PencilWash und bietet jede Menge Features. Allerdings ist er mit über 5 Kilogramm mehr als doppelt so teuer und nicht annähernd so wendig.

Auf der anderen Seite wäre da noch der Philips OneUp, ebenfalls aus der Kategorie „elektrischer Wischer“. Hier allerdings mit einem eher klassischen Design ohne rotierende Bürste, dafür aber auch mit Frischwasserversorgung und Schmutzwassertank. Schaut euch gerne mein Video zum Produkt an, ich fand den OneUp ziemlich ordentlich – auch weil man hier deutlich mehr Druck auf den Boden ausüben kann.

Keine automatische Reinigung

Genau wie beim Philips OneUp gibt es auch beim Dyson PencilWash keine automatische Reinigung. Die Walze muss unter fließendem Wasser manuell gereinigt werden, danach kann sie auf einen mitgelieferten Abtropfbehälter gestellt werden. Das Herzstück des Geräts, das Rohr mit Motor und Akku, wird auf eine kleine Ladestation gestellt.