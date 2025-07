Dyson stellt neue De-NOx-Luftreiniger und den Cool CF1 vor

Mein bester Freund ist in dieser Woche die Midea PortaSplit, die im Arbeitszimmer unter dem Dach für angenehme 22 Grad sorgt und zudem noch ein bisschen kalte Luft in die unteren Geschosse pustet. Eigentlich wollte ich noch einmal darüber berichten, doch das gute Stück ist aktuell fast überall ausverkauft. Stattdessen schauen wir uns eine Meldung von Dyson an, die heute Mittag passend zur größten Hitze in unser Postfach flatterte.

Auf den ersten Blick sehen wir dort nichts Neues, denn am Design der Luftreiniger und Ventilatoren hat sich bei Dyson im Jahr 2025 nichts geändert. Es gibt mal wieder neue Filter-Technologien, die für ein noch besseres Raumklima sorgen sollen. Welche Modelle wurden aktualisiert? Hier eine kleine Übersicht:

Die neuen Modelle – Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx, Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx und Dyson Purifier Humidify+Cool De-NOx – schützen mit fortschrittlicher K-Carbon-Filtertechnologie und intelligenter Luftfeuchtigkeitsregulierung aktiv vor den häufigsten Umweltbelastungen. Ergänzt wird das Portfolio durch den neuen Dyson Cool CF1, der als intelligente, energieeffiziente Weiterentwicklung des ersten Ventilators ohne Rotorblätter für einen angenehm kühlenden Luftstrom sorgt.

Das filtert die neue Dyson De-NOx-Serie

Neben Pollen, Feinstaub und flüchtigen organischen Verbindungen filtern die Luftreiniger von Dyson jetzt auch Stickstoffdioxid. NO₂ entsteht vor allem durch Verbrennungsprozesse, etwa im Straßenverkehr oder in Industrieanlagen. In Wohnungen mit Gasherden oder Kaminen kann sich NO₂ zusätzlich durch alltägliche Aktivitäten wie Kochen ansammeln. Der neue K-Carbon-Filter entfernt bis zu 50 Prozent mehr NO2 als die bisherigen Modelle von Dyson. Er wird in diesen Modellen verbaut:

Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx TP12 für 659 Euro

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx HP12 für 799 Euro

Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx PH05 für 799 Euro

Das Hot+Cool-Modell verfügt zusätzlich über eine integrierte Heizung. Ein nettes Feature, das wir im Winter gerne im Badezimmer nutzen, wenn wir kurzzeitig einen wärmeren Raum möchten. Der Humidify+Cool verfügt über einen Tank und kann die Luft auch befeuchten.

Die Neuauflage des Dyson Cool CF1

Technische Verbesserungen gibt es auch für den Tischventilator von Dyson. Der Ventilator verfügt über die patentierte Air Multiplier Technologie für einen leisen und effizienten kühlenden Luftstrom. Er soll selbst bei maximaler Einstellung leise arbeiten, genaue Angaben zur Lautstärke finde ich auf der Dyson-Webseite allerdings nicht. Der Preis liegt bei 275 Euro.