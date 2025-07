Drinkulator: Neue Apple Watch-App trackt Alkoholkonsum auf Parties

Sommerzeit ist Partyzeit: Wer bei der nächsten Feier den eigenen Alkoholkonsum unter Kontrolle behalten und nicht komplett eskalieren will, kann sich ab sofort die kleine Indie-App für die Apple Watch, Drinkulator, genauer ansehen.

Drinkulator (App Store-Link) ist eine Apple Watch-App vom tschechischen Indie-Entwickler Vladimir Kalous aus Prag, die sich per Einmalkauf von 2,99 Euro aus dem deutschen App Store herunterladen lässt. Eine iPhone-App wird nicht geboten, die Nutzung ist nur am Handgelenk auf der Smartwatch möglich. Für den Download benötigt es etwa 28 MB an freiem Speicherplatz auf der Apple Watch sowie mindestens watchOS 11.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

„Drinkulator hilft dir dabei, deine Getränke ganz einfach zu verfolgen und bei deinen Nächten unterwegs achtsam zu bleiben. Egal, ob du mit Freunden feierst oder alleine entspannst – nutze Drinkulators übersichtliche und intuitive Oberfläche, um jedes Getränk zu protokollieren und die Kontrolle zu behalten.“

Für Vladimir Kalous war Drinkulator ein kleines Herzensprojekt, das nun auch anderen Menschen helfen soll, nachzuvollziehen, wie viele Getränke sie konsumiert haben. Die App schätzt die Blutalkoholkonzentration und zeigt an, wann man wieder nüchtern ist. Zudem zeigt sie eine Zeitleiste aller getrunkenen Getränke im Verlauf des Abends – damit kann man am nächsten Tag nachvollziehen, wie der Abend verlaufen ist. Das Ziel ist es laut Kalous, „verantwortungsvolles Verhalten zu fördern und die Sicherheit für die Nutzer und Nutzerinnen und ihr Umfeld zu erhöhen.“

Zu den Kernfunktionen von Drinkulator gehören:

One-Tap-Logging: Getränke mit nur einem Tipp hinzufügen

Getränke mit nur einem Tipp hinzufügen Bar am Handgelenk: Auswahl aus 20 voreingestellten Getränken sowie die Möglichkeit, neue hinzuzufügen oder bestehende anzupassen

Auswahl aus 20 voreingestellten Getränken sowie die Möglichkeit, neue hinzuzufügen oder bestehende anzupassen Personalisierte Einstellungen: Gewicht, Geschlecht und Stoffwechselrate für genauere Ergebnisse eingeben

Gewicht, Geschlecht und Stoffwechselrate für genauere Ergebnisse eingeben Übersichtliche Widgets: Aktuelle Blutalkoholkonzentration, die Anzahl der Getränke und die Zeit bis zur Nüchternheit direkt auf dem Display einsehen

Aktuelle Blutalkoholkonzentration, die Anzahl der Getränke und die Zeit bis zur Nüchternheit direkt auf dem Display einsehen Mehrsprachigkeit und Einheiten-Support: Verfügbar in 16 Sprachen mit metrischen, US- und UK-Einheiten

„Ursprünglich war es ein kleines persönliches Projekt nur für mich. Mit der Zeit habe ich weitere Funktionen hinzugefügt und erkannt, dass die App auch anderen helfen kann, ihren Alkoholkonsum besser zu verstehen“, berichtet Vladimir Kalous in einer Nachricht an uns. Wichtig zu wissen: Die App kann keinen genauen Blutalkoholwert messen und sollte daher lediglich als Hilfestellung verwendet werden. Wer selbiges bei der nächsten Party auch ausprobieren möchte, kann Drinkulator zum symbolischen Preis von 2,99 Euro – ungefähr so viel wie ein Bier – ab sofort im App Store laden.