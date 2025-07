Satelliten-Notruf: Verletzter Bergsteiger in den Bergen von Colorado gerettet

Immer wieder erreichen die Öffentlichkeit Berichte, nach denen die Satelliten-Funktion des iPhones Menschen in Notfallsituationen das Leben gerettet hat. So auch jetzt geschehen mit einem Bergsteiger, der auf einer Höhe von über 3.000 Metern in den verschneiten Bergen von Colorado, USA, verletzt einen Notruf absetzte.

Wie ein lokaler Bericht aus Colorado angibt, hatte der 53-jährige Mann am Sonntag der vergangenen Woche den Snowmass Mountain bestiegen und wollte mit der sogenannten Glissading-Technik den Berg wieder verlassen. Glissading ist eine spezielle Klettertechnik, bei der man kontrolliert einen Berg hinunter rutscht.

„Während der Mann sich auf den Weg nach unten machte, verletzte er sich laut Angaben des Sheriff-Büros am Handgelenk. Er konnte über Apple Satellite Texting, das auch dort Nachrichten versendet, wo es keinen Mobilfunk- oder WLAN-Empfang gibt, einen Familienangehörigen kontaktieren. Die Familie benachrichtigte daraufhin das Sheriff-Büro und die Bergrettung Aspen.“

So berichtet FOX31 über das Unglück. Das regionale Notfallzentrum von Pitkin County habe am Montagmorgen gegen 8:25 Uhr die Meldung über den verletzten Bergsteiger erhalten, der sich am Snowmass Lake auf einer Höhe von 3.340 Metern befand, und etwa 13 Kilometer vom Ausgangspunkt des Snowmass Creek Trail entfernt gewesen sei.

17 Rettungskräfte brachten Mann in Sicherheit

Die alarmierte Bergrettung rückte aus und habe festgestellt, dass der Bergsteiger nicht mehr aus eigener Kraft gehen konnte. Mit Hilfe von insgesamt 17 Rettungskräften sei es ihnen aber gelungen, den 53-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien, so dass er gegen 17.30 Uhr in einen sicheren Bereich gebracht werden konnte. „Das Rettungsteam und das Büro des Sheriffs erklärten, dass das Mitführen eines Notfallgeräts und die Kenntnis der Verwendung von Apple-Satelliten-SMS die Rettung beschleunigen können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Mountain Rescue Aspen bei Instagram.

Der Versand von SMS-Nachrichten über Satellit ist eine von mehreren satellitengestützten Features, die von iPhone-Modellen ab dem iPhone 14 und neuer unterstützt werden. Darüber hinaus stellt Apple auch eine Notfall-SOS-Funktion per Satellit zur Verfügung, mit denen Rettungsdienste direkt kontaktiert werden können, wenn gerade keine WLAN- oder Mobilfunkverbindung vorhanden ist.