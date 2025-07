DJI Power 2000: Neue Powerstation des Drohnen-Herstellers

Im vergangenen Jahr haben wir bereits den kleinen Bruder vorgestellt, die DJI Power 1000. Gestern hat DJI seine zweite Powerstation vorgestellt und nicht nur die Zahl im Namen verdoppelt. Die DJI Power 2000 verfügt über eine Kapazität von 2.048 Wattstunden und bietet auch sonst deutlich mehr als das kleinere Modell.

Die neue DJI Power 2000 ist 44,8 x 32,4 x 22,5 Zentimeter groß und wiegt 22 Kilogramm. Anschlüsse, Tasten und Bildschirme sind an der Vorderseite des Geräts integriert. Das erleichtert die Bedienung, spart Platz und sorgt für Ordnung während der Lagerung.

Auch die maximale Ausgangsleistung wurde noch einmal gesteigert. Von bisher 2.400 Watt geht es auf 3.000 Watt nach oben, die kontinuierlich ausgegeben werden können. Mit dieser Leitung sollten sich die allermeisten Haushaltsgeräte mit der DJI Power 2000 betreiben lassen. Insgesamt bietet die Powerstation vier AC-Steckdosen. Zudem gibt es vier USB-C-Anschlüsse und vier USB-A-Anschlüsse, was schon erstaunlich viel ist. Die USB-Ports liefern bis zu 145 Watt.

DJI Power 2000 schafft bis zu 3.000 Watt Eingangsleistung

Die Aufladung erfolgt entweder mit bis zu 1.800 Watt per Solar oder per Netzkabel. Damit sind sogar 2.220 Watt möglich, womit die Powerstation in 45 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Nach 75 Minuten ist sie dann komplett voll. Kombiniert man die beiden Lademöglichkeiten, sind sogar 3.000 Watt Eingangsleistung drin.

Darüber hinaus gibt es eine App-Anbindung, maximal 29 Dezibel im Standard-Lademodus, ein intelligentes Akku-Management-System, LiFePo4-Akkus und natürlich einen unterbrechungsfreien Stromversorgungsmodus. Das alles sind allerdings keine bahnbrechenden Features.

Und dann muss man schon hinterfragen, ob die DJI Power 2000 für den aktuell geforderten Preis von 1.399 Euro (Amazon-Link) wirklich eine Empfehlung ist. Die technisch ähnlich ausgestattete Anker Solix F2000 bietet zusätzlich Licht, Rollen und einen ausziehbaren Griff, kostet aber nur 1.099 Euro. Der Jackery Explorer 2000 Pro bietet etwas weniger Leistung und Anschlüsse, kostet bei gleicher Kapazität aber nur 999 Euro.