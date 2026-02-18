Google Pixel 9: AirDrop von Android auf iPhone

Google hat einige seiner Android-Geräte bereits mit der Apple-Funktion „AirDrop“ ausgestattet, mit der ihr Dateien zwischen Geräten kabellos und ohne Internetverbindung teilen könnt. Das ursprünglich dem iPhone vorbehaltene Feature funktioniert nun auch von Android auf iPhone. In den nächsten Tagen erweitert Google die Liste der Geräte, die AirDrop von Android auf iPhone unterstützen um das Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und das Pixel 9 Pro Fold.

Letzten November hatte Google AirDrop von Android auf iPhone für seine neuesten Pixel 10-Geräte ermöglicht. Nun soll die Vorgängerserie Pixel 9 folgen. Die Pixel 9-Geräte sind dann ebenso wie die Pixel 10-Geräte in der Lage, Dateien über AirDrop an ein iPhone, iPad oder einen Mac zu senden. Eine Internetverbindung ist dafür nicht notwendig.

Damit ihr als iPhone-Besitzer eine Datei von einem entsprechenden Pixel-Gerät über AirDrop empfangen könnt, müsst ihr eure AirDrop-Sichtbarkeit in den Einstellungen vor dem Transfer auf „10 Minuten für alle“ setzen. Sendet das Pixel-Gerät dann die Datei, erhaltet ihr auf dem iPhone denselben AirDrop-Dialog, der auch beim Transfer von iPhone zu iPhone ausgespielt wird.

Ihr seht in dem Dialog auch den Namen des Absenders. So lässt sich sicherstellen, dass ihr nur Datenübertragungen von Personen annehmt, von denen ihr auch Daten empfangen wollt. Denn, wie gewohnt, könnt ihr die Dateiübertragung annehmen oder ablehnen. Die Dateien werden gemäß ihres Typs in die entsprechenden Ordner abgelegt. Sprich Fotos findet ihr in der Fotos-Apps, Dateien in der Dateien-App etc.

AirDrop von Android auf iPhone funktioniert auch umgekehrt

Praktisch ist, dass das Ganze auch andersherum funktioniert. Als iPhone-Besitzer könnt ihr Dateien an AirDrop-fähige Android-Geräte ebenfalls über dieses Protokoll senden. Hierzu muss auf dem Android-Gerät die gleiche Sichtbarkeits-Einstellung vorgenommen werden, wie beim iPhone („10 Minuten für alle“). Der Annahme-Prozess für den Nutzer erfolgt dann ebenfalls analog zu iOS.