Apple: Drei KI-Wearables in Arbeit?

Apple soll, Gerüchten von Bloomberg zufolge, derzeit an drei KI-Wearables arbeiten. In der Entwicklung befänden sich laut dem Newsportal eine smarte Brille, ein tragbarer KI-Pin und KI-gestützte AirPods. Alle diese Geräte sollen mit dem iPhone verbunden werden können und mit der neuen Version von Siri zusammenarbeiten.

Alle drei Geräte sollen mit Kameras ausgestattet sein, um der KI die Möglichkeit zu geben, das Umfeld des Nutzers zu analysieren. Auch Fragen zu dem „Gesehenen“ soll die KI dann beantworten können.

Smart Glasses

Die Smart Glasses, oder die smarte Brille, an der Apple arbeiten soll, soll als Konkurrenzprodukt zu Metas Ray-Ban-Smart-Glasses ins Rennen gehen. Die Brille soll in diversen Farben und Größen erhältlich sein. Das Hardware-Team von Apple soll bereits über Prototypen verfügen. Ein Launch der Brille ist für 2027 anvisiert. Im Dezember könnte die Produktion beginnen, heißt es in dem Bericht.

Die Brille selbst soll mit einem fortschrittlichen Kamerasystem bestehend aus zwei Kameras ausgestattet sein. Damit lassen sich Fotos und Videos aufnehmen; eine der Kameras dient aber auch als „Auge“ der KI, mit dem diese dann ihr Umfeld analysiert, Abstände messen kann und mehr. Über ein Display verfügt die smarte Brille nicht. Gesteuert wird über die Stimme.

Die Brille soll neben den genannten Funktionen auch Musik abspielen können und zum Telefonieren und Interagieren mit Siri verwendet werden können. Auch der Support von Visual Intelligence ist denkbar. So könnte die Brille beispielsweise aus erkannten Veranstaltungsterminen direkt einen Kalendereintrag machen.

Apple KI-Pin

Apples ehemaliger Design-Chef, Jony Ivy, soll ja mit OpenAI-CEO Sam Altman seit einiger Zeit an einem tragbaren KI-Begleiter arbeiten. Auch Apple hat dem Bloomberg-Bericht zufolge, inzwischen die Arbeit an einem solchen Gerät aufgenommen. Allerdings könnte das Projekt auch wieder eingestellt werden, da es sich noch in einer frühen Phase befindet.

Auch der KI-Pin soll ebenfalls über eine Kamera verfügen, die die Umgebung des Nutzers analysieren kann. Fotos und Videos soll das Gerät aber nicht aufnehmen können. Auch ein Mikrofon ist an Bord, um Unterhaltungen mit Siri zu ermöglichen. Ein eigener Chip soll ebenfalls dafür entwickelt werden, allerdings soll die Hauptrechenleistung über das mit dem Pin verbundene iPhone erfolgen.

KI-gestützte AirPods

Auch KI-gestützte AirPods soll Apple derzeit entwickeln. Diese sollen ebenfalls über Kameras verfügen, die die Umgebung analysieren, und könnten noch in diesem Jahr erscheinen. Ob alle dieses Zubehör aber letztlich wirklich Marktfähigkeit erreichen, wird sich zeigen.