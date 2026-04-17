Einmal iPhone, immer iPhone: iPhone-Nutzer sind der Marke besonders treu

Wer einmal in den Fängen von Apple ist, kommt aus dem System oftmals nicht mehr heraus. Genau aus diesem Grund verwundert es nicht, dass Apple-Kunden besonders loyal sind und immer wieder zu einem iPhone greifen wollen. Laut einer Umfrage der Handy-Inzahlungnahme-Website SellCell gaben 96,4 Prozent der befragten Kundinnen und Kunden an, dass sie beim nächsten Upgrade erneut zum iPhone greifen. Nur 3,6 Prozent erwägen einen Wechsel zu einer anderen Marke.
Im Vergleich: 2021 haben 91,9 Prozent Apple die Stange gehalten, im Jahr 2019 „nur“ 90,5 Prozent. Zahlen für die Jahre dazwischen liegen nicht vor, allerdings zeigt die aktuelle Umfrage, dass das iPhone beliebter ist als je zuvor.
Samsung und Google können sich über neue Kunden freuen
Spannend ist auch, dass von den 3,6 Prozent iPhone-Nutzern, die wechseln möchten, knapp 70 Prozent zu einem Samsung-Smartphone greifen wollen. 20,2 Prozent gaben an, sie würden zu einem Google-Smartphone wechseln. Die restlichen 26,8 Prozent wollen vom iPhone auf ein anderes Android-Smartphone umsteigen.
Dahingegen sind Android-Nutzerinnen und -Nutzer ihrer Marke weniger treu, da sie fast viermal häufiger wechseln als iPhone-User. 86,4 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bei einem Android-Gerät bleiben würden, während 13,6 Prozent planen, zu wechseln.
iPhone-Nutzer sind besonders loyal
Laut der Umfrage zeigen sich iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer besonders loyal, denn 83,8 Prozent gaben an, dass sie seit mehr als fünf Jahren ein iPhone nutzen. Im Vergleich dazu gaben nur 33,8 Prozent der Android-User an, seit über fünf Jahren bei einer Marke geblieben zu sein.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass sich die Umfrageergebnisse auf die USA beziehen und dort 5.000 Personen befragt wurden. Wie die Verteilung der Markentreue in Deutschland aussieht, berücksichtig die Umfrage nicht.
Abschließend die Frage an euch: Wie lange nutzt ihr schon ein iPhone?
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Kommentare 4 Antworten
Einmal Android -> schnellstmöglich wieder zu iPhone
Weniger wegen besonderer Zufriedenheit und mehr der bereits erworbener App Bibliothek und Faulheit diese zu erneuern.
Und (immer noch) Vorteilen bei Videoqualität.
Nach ca. 30 Jahren Mac möchte ich vom Mac privat auch nicht weg.
Nach Nokia und Sony Ericsson und parallel noch iPod touch kam dann halt irgendwann ein Smartphone, das dann beides in einem hatte. Da es so perfekt zum Mac passt und mit dem zusammenarbeitet wurde es halt ein iPhone. Ich sehe keinerlei Grund da zu Android zu wechseln und mir die Finger zu verbiegen.
Ein iPad (Air 2) kam auch irgendwann einmal, aber das wird hier trotzdem mit Amazon Fire HD 10 begleitet, da mr das iPad dann doch zu Schade zum Filme und Serien sehen ist. Ein Amazon Fire Max 11 erstaunt mich gerade in der Geschwindigkeit, die das Fire HD 10 um Längen schlägt und richtig benutzbar ist, auch abseits des Filme/Serien-Streamens.
Seit 2007.
und ich habe es nie bereut.
Appleversum 🙂