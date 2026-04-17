Satechi Thunderbolt 5 CubeDock im Mac-mini-Design startet teuer

Die Anschlüsse des Macs reichen längst nicht aus? Dann ist eine potente Dockingstation eine sehr gute Wahl. Und wenn es die modernste Technologie sein soll, ist das Satechi Thunderbolt 5 CubeDock einen Blick wert. Doch Vorsicht: Mit 479,99 Euro ist das Dock im Mac-mini-Design ziemlich teuer.

Doch was steckt drin? Besonders spannend ist natürlich Thunderbolt 5. Mit bis zu 80 Gbit/s bidirektionaler Bandbreite, 120 Gbit/s für externe Grafikkarten sowie voller Unterstützung für hochauflösende Multi-Monitor-Setups bleiben kaum Wünsche offen. Darüber hinaus steht auch ein Steckplatz für SSDs bereit, um den Speicherplatz mühelos zu erweitern.

Über ein einziges Kabel lassen sich mehrere Displays anschließen, große Datenmengen übertragen und ein Laptop mit voller Leistung aufladen. Welche Anschlüsse das Dock bereithält, könnt ihr dem folgenden Bild entnehmen.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

Unterstützung für dreifaches 8K bei 60 Hz oder dreifaches 4K bei 144 Hz mit kompatiblen Geräten

180-Watt-Netzteil mit 140 Watt Ladeleistung für den Host sowie 30 Watt Power Delivery für Smartphones, Tablets oder kleinere Notebooks

Drei Thunderbolt-5-Downstream-Ports, USB-C und USB-A mit 10 Gbit/s, UHS-II-SD- und microSD-Slots sowie 2,5-Gbit-Ethernet

Adaptive, aktive Kühlung für flüsterleisen Betrieb und stabile Leistung auch unter hoher Last

Integrierter NVMe-SSD-Slot (PCIe 4×4) für bis zu 8 TB Speicher mit Geschwindigkeiten von bis zu 6.000 MB/s

Wer sein Desktop-Setup hochmodern erweitern möchte, bekommt mit dem neuen Satechi Thunderbolt 5 CubeDock absolute Premium-Technik. Doch diese hat ihren Preis. Mit 479,99 Euro muss man tief in die Tasche greifen, wenn man seinen Mac um schnelle Steckplätze und Monitore erweitern möchte. Wer den Speicher erweitern will, muss die Kosten für eine SSD zusätzlich einkalkulieren.