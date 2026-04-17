Satechi Thunderbolt 5 CubeDock

Satechi Thunderbolt 5 CubeDock im Mac-mini-Design startet teuer

Jetzt für 479,99 Euro erhältlich

FreddyKommentar schreiben zu Satechi Thunderbolt 5 CubeDock im Mac-mini-Design startet teuer
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Satechi Thunderbolt 5 CubeDock.

Die Anschlüsse des Macs reichen längst nicht aus? Dann ist eine potente Dockingstation eine sehr gute Wahl. Und wenn es die modernste Technologie sein soll, ist das Satechi Thunderbolt 5 CubeDock einen Blick wert. Doch Vorsicht: Mit 479,99 Euro ist das Dock im Mac-mini-Design ziemlich teuer.

Doch was steckt drin? Besonders spannend ist natürlich Thunderbolt 5. Mit bis zu 80 Gbit/s bidirektionaler Bandbreite, 120 Gbit/s für externe Grafikkarten sowie voller Unterstützung für hochauflösende Multi-Monitor-Setups bleiben kaum Wünsche offen. Darüber hinaus steht auch ein Steckplatz für SSDs bereit, um den Speicherplatz mühelos zu erweitern.


Über ein einziges Kabel lassen sich mehrere Displays anschließen, große Datenmengen übertragen und ein Laptop mit voller Leistung aufladen. Welche Anschlüsse das Dock bereithält, könnt ihr dem folgenden Bild entnehmen.

Anschlüsse des Satechi Thunderbolt 5 CubeDock
Diese Anschlüsse bietet das Satechi Thunderbolt 5 CubeDock.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

  • Unterstützung für dreifaches 8K bei 60 Hz oder dreifaches 4K bei 144 Hz mit kompatiblen Geräten
  • 180-Watt-Netzteil mit 140 Watt Ladeleistung für den Host sowie 30 Watt Power Delivery für Smartphones, Tablets oder kleinere Notebooks
  • Drei Thunderbolt-5-Downstream-Ports, USB-C und USB-A mit 10 Gbit/s, UHS-II-SD- und microSD-Slots sowie 2,5-Gbit-Ethernet
  • Adaptive, aktive Kühlung für flüsterleisen Betrieb und stabile Leistung auch unter hoher Last
  • Integrierter NVMe-SSD-Slot (PCIe 4×4) für bis zu 8 TB Speicher mit Geschwindigkeiten von bis zu 6.000 MB/s
Thunderbolt 5 CubeDock von Satechi mit Monitor
Das Satechi Thunderbolt 5 CubeDock sieht aus wie ein Mac mini.

Wer sein Desktop-Setup hochmodern erweitern möchte, bekommt mit dem neuen Satechi Thunderbolt 5 CubeDock absolute Premium-Technik. Doch diese hat ihren Preis. Mit 479,99 Euro muss man tief in die Tasche greifen, wenn man seinen Mac um schnelle Steckplätze und Monitore erweitern möchte. Wer den Speicher erweitern will, muss die Kosten für eine SSD zusätzlich einkalkulieren.

SATECHI Thunderbolt-5 CubeDock™ Dockingstation, 80-120 Gbit/s (USB4 komp...
SATECHI Thunderbolt-5 CubeDock™ Dockingstation, 80-120 Gbit/s (USB4 komp...
  • Ein Dock, grenzenlose Anschlussmöglichkeiten - Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz mit nur einer Thunderbolt 5-Verbindung: Versorgen Sie Ihr Laptop mit...
  • Beeindruckende Multi-Display-Leistung - Erleben Sie hochauflösende Plug-and-Play-Bildausgabe mit einem einzelnen 8K-Display bei 144 Hz, zwei...
479,99 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 17.04.2026

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Neues Zubehör für den Mac

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de