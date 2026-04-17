„Bekannte Gesichter“: Ring verbessert die Erkennung von Personen

Die Amazon-Tochter Ring führt eine neue Funktion in Deutschland ein, mit der Video-Türklingeln Gesichter und Personen erkennen können. Denn statt anonymer Hinweise will das Unternehmen deutlich präzisere Informationen liefern. Mit „Bekannte Gesichter“ erhalten Nutzerinnen und Nutzer personalisierte Benachrichtigungen.

Mehr als nur „Jemand steht vor der Tür“

Bisher meldeten viele smarte Türklingeln lediglich, dass sich eine Person im Erfassungsbereich befindet. Das ist zwar praktisch, jedoch oft wenig aussagekräftig. Schließlich macht es im Alltag einen großen Unterschied, ob ein Paketbote klingelt oder ein Familienmitglied vor der Tür steht.

Genau hier setzt die neue Funktion an. Statt einer generischen Meldung wie „Es ist eine Person an der Haustür“ informiert das System künftig deutlich konkreter: etwa mit Hinweisen wie „Oma ist an der Haustür“. Dadurch lassen sich Situationen schneller einschätzen, und gleichzeitig reduziert sich die Zahl unnötiger Benachrichtigungen.

Bis zu 50 solcher Profile lassen sich in der App anlegen. Entweder direkt über den Ereignisverlauf oder aus der gespeicherten Medienbibliothek heraus. Gleichzeitig sorgt ein automatischer Mechanismus für Ordnung: Gesichter, die nicht benannt werden, löscht das System nach 30 Tagen eigenständig.

Datenschutz im Fokus

Allerdings bringt die Einführung von Gesichtserkennung auch Fragen zum Datenschutz mit sich. Ring begegnet diesem sensiblen Thema mit mehreren Maßnahmen. So ist die Funktion standardmäßig deaktiviert und muss aktiv eingerichtet werden.

Im Zuge der Einrichtung weist die App zudem darauf hin, dass Nutzer die Zustimmung von Besucherinnen und Besuchern einholen sollten – das ist quasi unmöglich. Gleichzeitig werden alle erfassten Daten verschlüsselt gespeichert und verbleiben ausschließlich im eigenen Konto. Eine Weitergabe an Dritte findet laut Unternehmen nicht statt.

Voraussetzungen und Verfügbarkeit

Die neue Funktion wird ab sofort schrittweise in Deutschland ausgerollt. Allerdings ist sie an bestimmte Bedingungen geknüpft. Voraussetzung ist ein aktives Premium-Abonnement sowie ein kompatibles Gerät mit 2K-, 4K- oder HD-Auflösung.