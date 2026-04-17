Netflix: Vertikaler Video-Feed auf dem iPhone

Nachdem der Streaming-Dienst zuletzt mit seinem eigenen Videoplayer auf dem Apple TV für Kritik gesorgt hatte, steht jetzt ein Umbau der iPhone-App an. Noch im Laufe des Aprils will Netflix eine überarbeitete Version seiner mobilen App veröffentlichen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Feature, das man bislang eher von Social-Media-Plattformen kennt: ein vertikaler Video-Feed. Dieser soll nicht nur moderner wirken, sondern gleichzeitig auch das Entdecken neuer Inhalte deutlich vereinfachen.

Vertikale Videos in der Netflix-App

Die wichtigste Neuerung ist ohne Zweifel der neue Discovery-Feed im Hochformat. Nutzerinnen und Nutzer können künftig durch Inhalte scrollen, ähnlich wie bei bekannten Kurzvideo-Plattformen. Dadurch wird die Suche nach neuen Serien oder Filmen nicht nur schneller, sondern auch intuitiver. Netflix selbst betont, dass diese Umstellung das wachsende Unterhaltungsangebot besser widerspiegeln soll.

Mit dem neuen vertikalen Feed schlägt Netflix einen spannenden Weg ein. Zum einen orientiert sich das Unternehmen klar an modernen Nutzungsmustern, die durch TikTok und Co. geprägt sind. Andererseits bleibt das klassische Streaming-Erlebnis weiterhin bestehen.

Netflix setzt auf Scrollen statt Suchen

Unterm Strich zeigt sich: Netflix denkt seine mobile App neu. Der vertikale Video-Feed ist dabei mehr als nur ein Design-Update – er steht für einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Inhalten.

Ob sich das Konzept durchsetzt, wird sich nach dem Rollout Ende April zeigen.