appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW16/2026 (1 News)

+++ Montag um 20:00 Uhr – Neue Betas von Apple +++
Apple hat die zweite Beta-Version von iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 sowie visionOS 26.5 veröffentlicht. Insofern es nennenswerte Neuerungen gibt, berichten wir morgen ausführlich.
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Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.
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