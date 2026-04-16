Philips Airfryer: Drei Modelle mit zwei Körben im Angebot

Ein AirFryer ist aus meiner Küche definitiv nicht mehr wegzudenken. Alles, was irgendwie dort hineinpasst, kommt nicht mehr in den Backofen. Und in unserer kleinen Teeküche im Büro nutze ich den AirFryer als kompletten Backofen-Ersatz, um mir auch mal ein Baguette oder Ähnliches zubereiten zu können.

Als Favorit haben sich bei mir in den letzten Jahren AirFryer mit zwei Körben herauskristallisiert. So kann man nicht nur zwei verschiedene Zutaten mit unterschiedlichen Zeiten und Temperaturen gleichzeitig zubereiten, sondern auch einzelne kleine Fächer nutzen. Das spart noch einmal zusätzlich Energie. Für eine einzelne Laugenstange würde wohl niemand von uns den Ofen anwerfen – aber es gibt nichts Besseres, wenn man sie frisch aufgebacken und warm genießen kann.

Diese drei Philips AirFryer bietet MediaMarkt derzeit günstiger an

Zu den Spezialisten in Sachen AirFryer zählt ohne Zweifel Philips. Bei MediaMarkt bekommt ihr derzeit etliche Geräte günstiger. Wir wollen euch unsere drei Favoriten mit zwei Körben vorstellen. Den zusätzlichen Rabatt erhaltet ihr, wenn ihr euch mit eurem MediaMarkt-Konto einloggt.

Philips AirFryer 3000 Dual Basket: Das Basis-Modell mit zwei getrennten Körben. 3 Liter plus 6 Liter sind sehr flexibel nutzbar. Dank Sync-Taste sind beide Körbe gleichzeitig fertig. Derzeit für 109,16 Euro statt 249,99 Euro erhältlich. Der Preisvergleich liegt bei 119,99 Euro.

Philips AirFryer 4000 Stacked Dual Basket: Diese Heißluftfritteuse ist perfekt für kleinere Küchen geeignet. Die Körbe (jeweils 5 Liter) sind übereinander angeordnet, so ist das Gerät deutlich schmaler. Ein weiteres Highlight sind die Sichtfenster, dank der Beleuchtung kann man den Garvorgang jederzeit beobachten. Jetzt für 153,77 Euro statt 299,99 Euro. Der Preisvergleich liegt bei 177,90 Euro.

Philips Steam Airfryer 5000 Dual Basket: Dieses Modell ist mit der 3000er-Serie vergleichbar, hat aber ein besonderes Extra. Der Tank auf der Oberseite ermöglicht eine Dampffunktion im größeren Korb. So kann man zum Beispiel Gemüse besonders schonend dünsten. Derzeit für 167,23 Euro statt 319,99 Euro im Angebot. Der Preisvergleich liegt bei 199 Euro.