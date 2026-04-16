Apple intensiviert KI-Kompetenz im Siri-Team vor WWDC 2026

Kurz vor der erwarteten Präsentation der überarbeiteten Siri-Intelligenz auf der kommenden WWDC 2026 hat Apple interne Maßnahmen zur Stärkung der technischen Expertise eingeleitet. Laut eines Berichts von The Information schickt das Unternehmen eine ausgewählte Gruppe von weniger als 200 Angestellten, die derzeit an der Sprachassistentin arbeiten, zu einem mehrwöchigen Bootcamp. Ziel dieser Schulung ist es, die Kenntnisse im Umgang mit modernen KI-Programmierwerkzeugen zu vertiefen und an die rasanten Veränderungen in der Softwareentwicklung anzupassen.

Der Hintergrund dieser Initiative liegt in der zunehmenden Bedeutung von KI-gestützten Coding-Assistenten wie „Claude Code“ von Anthropic oder „Codex“ von OpenAI. Diese Tools haben die Arbeitsweise in der Branche grundlegend verändert und ermöglichen erfahrenen Entwicklerteams eine deutlich höhere Produktivität. Während andere Abteilungen innerhalb von Apple, etwa die allgemeine Softwareentwicklung, bereits große Budgets für solche Technologien bereitgestellt haben, scheint das Siri-Team hier Nachholbedarf zu haben, um mit der Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten.

Die Auswirkungen der Umstrukturierung betreffen nicht nur die Weiterbildung, sondern auch die personelle Zusammensetzung des Teams. Der Bericht führt aus, dass das Bootcamp „etwa 60 Mitglieder des Kernteams der Siri-Entwicklung zurücklassen wird“. Zusätzlich werden weitere 60 Mitarbeiter in einer separaten Gruppe eingesetzt, die sich primär mit der Bewertung der Siri-Leistung befassen. Diese Einheit prüft unter anderem die Verarbeitung von Nutzerbefehlen sowie die Einhaltung der strengen Sicherheitsstandards von Apple.

Viele strategische Veränderungen in Apples KI-Initiative

Der Zeitpunkt der Ankündigung fällt in eine Phase signifikanter personeller und strategischer Veränderungen bei Apples KI-Initiativen. Erst kürzlich verließ der ehemalige KI-Chef John Giannandrea das Unternehmen, woraufhin Amar Subramanya, ein langjähriger Google-Mitarbeiter, als neuer Vice President of AI unter Craig Federighi eingestellt wurde. Zudem wurde das Siri-Team unter die Führung von Mike Rockwell gestellt, der zuvor für die Leitung des Apple Vision Pro verantwortlich war und aufgrund seiner Erfahrung mit komplexen Hardware-Projekten als geeigneter Kandidat für die Neuausrichtung der Sprachassistentin galt.

Hinter diesen internen Schritten steht die Erwartung, dass Apple auf der WWDC 2026, die für den 8. Juni dieses Jahres angesetzt ist, eine vollständig überarbeitete Version von Siri vorstellen wird. Die neue Intelligenz soll, wie Apple bereits im Vorjahr bestätigte, auf den Modellen von Google Gemini basieren. Die Investition in das aktuelle Training des Ingenieurteams soll sicherstellen, dass selbiges in der Lage ist, diese neue Architektur effizient zu implementieren und die lang erwartete KI-gestützte Funktionalität reibungslos zu integrieren.

Obwohl die Notwendigkeit der Schulung klar ist, bleiben einige Details zum weiteren Vorgehen offen. Es ist derzeit noch unklar, in welcher konkreten Form das Bootcamp stattfinden wird und ob Apple dabei auf interne Ressourcen setzt oder externe Partner sowie führende KI-Laboratorien einbinden wird. Unabhängig von der genauen Umsetzung markiert der Schritt jedoch einen deutlichen Kurswechsel, der darauf abzielt, die technische Basis der Siri-Entwicklung zu modernisieren.