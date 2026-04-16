Cuktech 30 Ultra: Neue Ladestation mit 300 Watt vorgestellt

Der Zubehör-Hersteller Cuktech hat mit der Cuktech 30 Ultra eine neue GaN-Ladestation im Sortiment, die über fünf Anschluss-Möglichkeiten und eine maximale Ausgangsleistung von 300 Watt verfügt. Damit kann sie auch Geräte wie das neue MacBook Pro oder – dank DC-Port – auch Hochleistungs-Gaming-Laptops zuverlässig mit Strom versorgen. Die 5-in-1-Ladestation ist ab sofort für 159 Euro über Amazon erhältlich.

Die Cuktech 30 Ultra setzt auf Galliumnitrid-Technologie (GaN), was für eine hohe Energieeffizienz und bessere Wärmeableitung sorgt. Sie kommt mit diversen Anschlüssen, darunter zwei USB-C-Ports mit je 140 Watt Leistung nach dem USB-PD-3.1-Standard. Über diese lassen sich zwei Laptops gleichzeitig aufladen. Laut Hersteller soll ein MacBook Pro darüber in nur 30 Minuten auf 50 Prozent geladen werden können.

Intelligente Leistungsverteilung versorgt jedes Gerät genau richtig

Dank intelligenter Leistungsverteilung passt die Ladestation zudem die Energieabgabe automatisch an die angeschlossenen Geräte an. So erhalten alle unterschiedlichen Geräte stets die optimale Ladegeschwindigkeit. Darüber hinaus kommt die Cuktech 30 Ultra mit einem 1,83-Zoll-IPS-Farbdisplay, das in Echtzeit Wattzahl, Spannung und Stromstärke für alle fünf Ports anzeigt. So könnt ihr stets den Überblick über den Ladezustand der angeschlossenen Geräte behalten.

Wie andere Ladestationen kommt auch die Cuktech 30 Ultra mit einem mehrstufigen Schutzsystem, das Überspannung, Überstrom und Überhitzung verhindert. Darüber hinaus unterstützt die Ladestation 13 verschiedene Schnellladeprotokolle, darunter PD 3.1, PPS, Xiaomi 120W, UFCS, Huawei SCP, QC und AFC. Der dedizierte DC-Port macht zudem weitere Ladegeräte auf dem Schreibtisch überflüssig. Im Lieferumfang sind dazu DC-Stecker für Marken wie Lenovo, HP und Acer enthalten.

Die Cuktech 30 Ultra könnt ihr ab sofort für 159 Euro bei Amazon bestellen.