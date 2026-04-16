Netflix entfernt auf Apple TV nativen Videoplayer und löst Unmut aus

Der bekannte Videostreaming-Dienst Netflix hat kürzlich eine signifikante Änderung an seiner Anwendung für das Apple TV vorgenommen, die bereits auf breiten Widerstand gestoßen ist. Das Unternehmen hat den Einsatz des nativen tvOS-Videoplayers eingestellt und stattdessen einen eigenen Player eingeführt, der dem auf anderen TV-Plattformen verwendeten System entspricht. Diese Umstellung, die in den vergangenen Wochen eingeführt wurde, erschwert laut jüngster Kritik grundlegende Bedienvorgänge und verhindert die Nutzung plattformspezifischer Funktionen, die zuvor für ein reibungsloses Nutzererlebnis sorgten.

Die Frustration der User wächst zunehmend und zeigt sich in öffentlichen Diskussionen auf Plattformen wie Reddit im Apple TV-Subreddit, wo viele Personen über die Verschlechterung der Benutzerfreundlichkeit berichten. Ein Nutzer fasste die Probleme bei der Navigation prägnant zusammen:

„Hat Netflix die App vermasselt? Für ein einfaches Zurückspulen oder Vorspulen um 10 Sekunden sind zwei zusätzliche Klicks nötig. Anstatt mit einem Klick 10 Sekunden zurückzuspringen, wird die Wiedergabe nun angehalten und die Bildauswahl angezeigt, und dann muss man erneut klicken. Haben sie vor der Veröffentlichung keine Untersuchungen oder Usability-Tests durchgeführt?“

Neben der erschwerten Steuerung gehen auch spezifische Apple-TV-Funktionen verloren, die zuvor direkt in den Player integriert waren. Es besteht beispielsweise kein Zugriff mehr auf die vollständigen Wiedergabesteuerungen über die iPhone-Remote-App, und Funktionen wie eine Dialogverstärkung oder die automatische Einblendung von Untertiteln beim Zurückspulen sind nicht mehr verfügbar. Auch die Möglichkeit, durch Tippen auf die Siri Remote abzuschätzen, wann eine Folge endet, entfällt. FlatpanelsHD hat in einer Übersicht dokumentiert, welche weiteren Funktionen auf dem Apple TV von Apps abhängen, die den nativen Videoplayer nutzen.

Zusammenhang mit Integration von Werbung?

Als Grund für die Änderung gab Netflix öffentlich keine offizielle Stellungnahme ab. Ein Bericht von Vulture zitiert jedoch interne Quellen, die als Motivation die Schaffung einer plattformübergreifenden Konsistenz nennen. Da Netflix auf den meisten anderen Plattformen bereits einen eigenen Player einsetzt, stellte die Apple-TV-App bisher eine Ausnahme dar. Zudem wird spekuliert, dass der Wechsel mit der Integration von Werbung zusammenhängen könnte, da ein eigener Player potenziell „immersivere“ Werbeeinblendungen ermöglichen würde.

Die Kritik an Netflix auf der Apple-TV-Plattform verschärft sich durch diesen Schritt, da das Unternehmen bereits zuvor nicht in Apples TV-Ökosystem integriert war und Funktionen wie die „Up Next“-Warteschlange nicht unterstützte. Der Verlust des nativen Players gilt als der letzte Lichtblick für die Plattformnutzung. Besonders kritisch wird das Timing bewertet, da die Änderung fast zeitgleich mit einer angekündigten Preiserhöhung erfolgte. Auch der Tech-Blogger John Gruber äußerte seine Enttäuschung über die Folgen für die iPhone-Integration:

„Die Umstellung auf den eigenen Videoplayer hat auch die Integration von Netflix mit dem iPhone zunichte gemacht. Bis letzte Woche erschien beim Abspielen von Videos in der Netflix-App auf Apple TV ein Live-Aktivitäts-Widget auf dem Sperrbildschirm Ihres iPhones mit dem Namen der aktuellen Sendung, der aktuellen Position und den Steuerelementen des Players. Das ist nun weg.“

Obwohl nach der massiven Kritik, die den Streamingdienst bereits nach kurzer Zeit erreichte, die Hoffnung besteht, dass Netflix die wachsende Unzufriedenheit erkennt und die Änderungen rückgängig macht, erscheint es aus aktueller Sicht eher unwahrscheinlich, dass das Unternehmen langfristig seine Strategie ändert.