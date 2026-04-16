Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone: Neues Flaggschiff ohne Beutel und mit Wasserstrahl

Das Smart Home Robotics-Unternehmen Ecovacs hat heute ein neues Premium-Modell für die automatisierte Bodenreinigung vorgestellt. Der Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone soll als neues Flaggschiff der Marke nicht nur standardmäßige Verschmutzungen beseitigen, sondern speziell auch hartnäckige Rückstände zuverlässig entfernen. Der Saug- und Wischroboter soll den täglichen Pflegeaufwand im Haushalt signifikant reduzieren und gleichzeitig ein gründliches Reinigungserlebnis bieten.

Ein zentrales technisches Highlight des neuen Modells ist die neu eingeführte FocusJet-Technologie. Diese Methode zielt darauf ab, eingetrocknete Verschmutzungen, wie sie häufig in Küchen oder Esszimmern vorkommen, bereits vor der eigentlichen Reinigung zu lösen. Durch den Einsatz von kreuzförmig angeordneten Wasserstrahlen unter Hochdruck werden Rückstände aufgeweicht, was die nachfolgende mechanische Reinigung deutlich effektiver gestaltet und die Belastung für die Reinigungseinheit verringert.

Effiziente Kantenreinigung mit intelligenter Sensorik

Für die eigentliche Wischleistung kommt die weiterentwickelte Ozmo Roller 3.0 Technologie zum Einsatz. Die 27 Zentimeter lange Wischwalze ermöglicht eine breite Flächenabdeckung und wird während des Betriebs kontinuierlich gereinigt, um eine konstante Leistung ohne Schmutzverteilung zu gewährleisten. Ein automatischer Hebe- und Abdeckmechanismus sorgt zudem dafür, dass die Walze bei der Erkennung von Teppichen angehoben und von den Fasern isoliert wird, um diese trocken und sauber zu halten.

Die Reinigung wird durch das TruEdge 3.0 System für die Kantenreinigung ergänzt, das dank intelligenter Sensorik dynamisch auf verschiedene Raumstrukturen reagiert. Parallel dazu kombiniert der Roboter die BLAST-Saugtechnologie mit der ZeroTangle 4.0 Anti-Verknotungs-Technik. Während erstere für einen starken Luftstrom und die effiziente Aufnahme von grobem Schmutz sorgt, verhindert letztere durch ihre luftstromgesteuerte Bauweise, dass sich Haare in der Bürste verheddern.

Staubbehälter hält bis zu 48 Tage ohne manuelle Entleerung durch

Die autonome Funktionsweise wird durch die OmniCyclone Station unterstützt, die mehrere Wartungsschritte automatisiert. Dank der PureCyclone 2.0 Auto-Empty Technologie kann der 250 Milliliter große Staubbehälter bis zu 48 Tage lang ohne manuelle Entleerung genutzt werden, wobei ein integrierter Schaberring Staubrückstände kontaktfrei entfernt. Zusätzlich reinigt ein Hochdrucksystem mit erhitztem Wasser die Mopprolle gründlich und leitet das Schmutzwasser gezielt ab, während ein System mit Doppelwirkungs-Reinigungsmitteln die Reinigungskraft automatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst.

Als intelligente Steuerungsebene fungiert beim laserbasierten Saug- und Wischroboter der weiterentwickelte KI-Agent AGENT YIKO 2.0, der die Reinigung selbstständig plant und steuert. Das System analysiert die Wohnumgebung sowie Nutzungsgewohnheiten, erstellt individuelle Reinigungspläne und passt Parameter wie Saugkraft, Wasserfluss und Routenführung kontinuierlich an. Auch spezielle Bereiche, in denen sich Haustiere aufhalten, werden vom Algorithmus berücksichtigt, um eine zielgerichtete und effiziente Reinigung zu gewährleisten.

Der Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone ist ab sofort über verschiedene Händler wie MediaMarkt, Saturn, Otto und Amazon erhältlich. Der Hersteller gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.399 Euro an. Zum Start des Produkts bietet Ecovacs jedoch einen Launch-Rabatt von 150 Euro an, wodurch sich der aktuelle Verkaufspreis auf 1.249 Euro reduziert.