Mova stellt V70 Ultra Complete und weitere Neuheiten in Hamburg vor

Mova hat heute nach Hamburg eingeladen und im Rahmen eines Launch-Events zahlreiche neue Produkte vorgestellt. Im Mittelpunkt steht der Mova V70 Ultra Complete als erster Saug- und Wischroboter der Branche mit Super-Duper-Ausfahr-Bürsten. Was es genau damit auf sich hat und was Mova sonst noch im Gepäck hat, das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die wichtigsten Details zum Mova V70 Ultra Complete

Der V70 Ultra Complete wurde von Mova speziell dafür entwickelt, schwer erreichbare Bereiche zu reinigen, die von herkömmlichen Saugrobotern oftmals ausgelassen werden. Dazu führt man zwei neue Funktionen ein, die ich einfach als Super-Duper-Ausfahr-Bürsten bezeichne.

Los geht es mit der MaxiReachX Mop-Verlängerung. Diese kann bis zu 16 Zentimeter ausfahren und dringt damit deutlich tiefer in enge Zwischenräume vor. Damit soll der Mova V70 Ultra Complete eine bis zu dreifach höhere Reinigungsleistung an Ecken und Kanten erzielen. Ein adaptives Mehrwinkel-System sorgt zudem für eine präzise Navigation rund um Möbel und empfindliche Objekte.

Und dann wäre da noch die MaxiReachX Seitenbürsten-Verlängerung, die bis zu 12 Zentimeter ausfahren kann. Die Seitenbürste fährt automatisch aus, sobald enge Zwischenräume erkannt werden, und entfernt Staub zuverlässig entlang von Wänden, in Ecken und in Bereichen mit geringer Bodenfreiheit, die sonst oft unerreicht bleiben. Selbst in nur 3,8 Zentimeter breite Spalten kann der Roboter so vordringen.

Und auch ansonsten ist der Mova V70 Ultra Complete sehr gut ausgestattet: Er bietet eine Saugkraft von 40.000 Pascal und kann bis zu 9 Zentimeter hohe Hindernisse überwinden. Der Start für den neuen Roboter soll im Mai erfolgen, der Preis liegt bei 1.399 Euro.

Die weiteren Neuheiten von Mova im Überblick

Mova Z70 Ultra Roller Complete: Der Z70 Ultra Roller Complete nutzt eine verbesserte Frischwasser-Roller-Technologie mit Hochdruck-Frischwasserzirkulation, um konstant mit sauberem Wasser zu wischen. Eine überarbeitete Reinigungsstruktur mit MaxiReach Dual-Extension verbessert die Reinigung von Kanten und Ecken, unterstützt durch seitliche Sensoren und adaptive Walzenkompression. Start im zweiten Quartal für 1.399 Euro.

Mova Poolroboter Rover X10: Der Rover X10 ist ein autonomer Poolroboter, der sieben Reinigungsaufgaben von der Oberfläche bis zum Beckenboden übernimmt. Mit 38.000 Litern Förderleistung pro Stunde und 360° AquaScan-Mapping sorgt er für eine umfassende und strukturierte Poolreinigung. Das EdgeDrive-Bürstensystem passt sich an Poolkonturen an, während die PoolNav-Steuerung optimale Reinigungsrouten berechnet. Neben Boden, Wänden und Wasserlinie reinigt der Roboter auch Stufen, Ecken und Gefälle.

MOVA Rover X10 Roboter-Poolreiniger, 7-in-1 Omni Clean & KI-gesteuerte Intelligenz... 7-in-1-Power OMNI Clean für jedes Poolgelände. Der innovative 7-in-1-Roboter-Poolreiniger bewältigt Stufen, flache Bereiche und mehr mit...

Hochpräzise FloatDrive-Technologie trifft auf starke Saugleistung. Das hochmoderne FloatDrive-System mit vier Turbinenmotoren und intelligenter...

LumeGret Solarsystem: Das LumeGret Solarsystem ist eine Plug-and-Play-Lösung für mehr Energieunabhängigkeit, die ohne Fachinstallation in etwa 30 Minuten einsatzbereit ist. Es ist in den Varianten A2000 und A4000 erhältlich und lässt sich flexibel in verschiedenen Wohnsituationen einsetzen. KI-gestützte Optimierung mit LumeGret Orbit maximiert den Eigenverbrauch, während FluxCharge das Laden von Elektrofahrzeugen mit bis zu 2,5 kW unterstützt. Start im zweiten Quartal.

Palette 300 3D-Drucker: Der Palette 300 ist ein 12-in-1 Multi-Material-3D-Drucker mit automatischem Düsenwechsel durch das OmniElement-System. Er erreicht ±0,02 mm Präzision, Druckgeschwindigkeiten bis 800 mm/s und reduziert den Materialabfall deutlich. 53 Sensoren und vier KI-Kameras ermöglichen Echtzeit-Fehlererkennung und automatische Kalibrierung. Mit bis zu 36 Farben, 12 Materialien und integrierter Softwareplattform bietet der Palette 300 eine All-in-One-Lösung für individuelle 3D-Druckprojekte. Start im zweiten Quartal.