EufyCam C37: 360 Grad KI-Tracking ohne zusätzliches Abo

Der uns allen bestens bekannte Hersteller Anker hat mit einer seiner Marken mal wieder ein neues Produkt herausgebracht. Von Eufy Security bekommt ihr ab sofort die EufyCam C37. Es handelt sich um eine kabellose Outdoor-Kamera mit 2K-Auflösung und vielen weiteren Funktionen für nur 99 Euro. Insbesondere der Verzicht auf ein Abo ist eine sehr interessante Sache.

Die EufyCam C37 besitzt zwar keinen fest integrierten Speicher, dafür kann aber ohne Probleme eine microSD-Karte mit bis zu 256 GB eingesteckt werden. Darauf können dann Video-Aufzeichnungen von erkannten Ereignissen aufgezeichnet werden. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor bleibt dabei natürlich, denn wenn die Kamera oder die Speicherkarte entwendet werden, hat man nichts mehr in der Hand. Alternativ ist daher auch eine Verbindung zur HomeBase mini oder HomeBase 3 möglich, um die Videos an einem versteckten Ort im Haus lokal zu speichern.

Die EufyCam C37 behält die Geschehnisse immer im Fokus

Ein weiterer Pluspunkt der an der Wand oder unter einer Überdachung installierten EufyCam C37 ist die Pan & Tilt Funktion. Die Kamera kann manuell von euch oder auch automatisch per KI-Tracking um 360 Grad nach links und rechts rotieren und sich zudem um 90 Grad nach unten neigen. So hat man hoffentlich immer sämtliche Besucher im Fokus. Neben Personen werden auch Tiere und Fahrzeuge erkannt. Gleichzeitig könnt ihr in der Eufy-App Erkennungszonen oder auch Datenschutzzonen einrichten. Aufgenommen werden die Videos dabei in einer ordentlichen 2K-Auflösung. Das ist nicht das Höchste der Gefühle, aber sicherlich brauchbar.

Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Solarmodul, das im Lieferumfang enthalten ist und flexibel positioniert werden kann. Nur 2,5 Stunden Sonne am Tag reichen laut Herstellerangaben, um die Kamera dauerhaft betreiben zu können. Ich habe zu Hause ein anderes Eufy-Modell im Einsatz und bin mit dem Solarmodul locker über den Winter gekommen, auch wenn mal eine Woche am Stück schlechtes Wetter war.