iPhone Ultra: Produktion verschoben, Marktstart dennoch im Herbst

Das erste faltbare Smartphone aus dem Hause Apple, das „iPhone Ultra“ statt „iPhone Fold“ heißen soll, ist noch nicht auf die Zielgeraden abgebogen. Um den Zeitplan für Herbst dieses Jahres zu halten, muss das Gerät so langsam in die Produktion. Die DigiTimes berichtet derweil, dass sich die Produktion um „etwa ein bis zwei Monate“ verzögert, jedoch keine Verzögerungen beim Marktstart zu erwarten sind. Apple plant weiterhin eine Markteinführung im Jahr 2026, was auf einen strafferen Produktionsplan hindeutet.

Zuvor hatte Apple geplant, dass die Produktion des iPhone Ultra im Juni startet, allerdings soll es jetzt erst Anfang August losgehen. Es ist davon auszugehen, dass Apple in der Testphase zu viele Probleme hat, sodass die Produktion später startet. Allerdings ohne spürbare Verzögerungen.

Wann erscheint das iPhone Ultra wirklich?

In den vergangenen Tagen kursierten widersprüchliche Berichte rund um den Launch-Zeitpunkt. Während die japanische Plattform Nikkei sogar eine Verschiebung auf das Jahr 2027 ins Spiel brachte, widersprach Mark Gurman von Bloomberg deutlich. Seinen Informationen zufolge befindet sich Apple weiterhin auf Kurs für eine Vorstellung „ungefähr zur gleichen Zeit“ oder kurz nach den kommenden Pro-Modellen der nächsten iPhone-Generation im September 2026.

Der aktuelle Bericht von DigiTimes bringt nun etwas Klarheit in die Lage: Zwar existiert tatsächlich ein Rückstand in der Entwicklungs- und Testphase, allerdings könnte Apple diesen durch eine straffere Organisation der Massenproduktion wieder aufholen. Mit anderen Worten: Der Zeitplan wird enger – aber nicht zwangsläufig verschoben.

Knappheit zum Start wahrscheinlich

Selbst wenn Apple den geplanten Launch im Herbst 2026 einhält, deutet vieles darauf hin, dass das Gerät zum Start nur begrenzt verfügbar sein wird. Produktionsverschiebungen in einem so frühen Stadium eines iPhone-Zyklus haben in der Vergangenheit häufig zu Lieferengpässen geführt.

Das bedeutet konkret: Vorbestellungen könnten innerhalb kürzester Zeit vergriffen sein, während sich die Lieferzeiten für Käufer und Käuferinnen deutlich verlängern. Ein Szenario, das Apple-Fans bereits von früheren Produktstarts kennen.

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