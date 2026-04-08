Apple Arcade: Diese Neuzugänge kommen im Mai

Auch im Mai erwarten alle Apple-Arcade-Abonnenten wieder einige spannende neue Titel auf Apples Gaming-Plattform. Mit dabei ist unter anderem Nick Jr. Replay!, ein Spiel, das sich an die ganze Familie richtet und beliebte Figuren aus Kindersendungen enthält. Auch Good Pizza, Great Pizza+ ist im Mai mit von der Partie. Mehr über alle Neuzugänge erfahrt ihr im Beitrag.

Nick Jr. Replay! richtet sich an die ganze Familie und umfasst über 50 klassische Nick-Jr-Spiele, die nun wiederentdeckt werden können. Im Spiel trefft ihr auf bekannte Charaktere aus dem Nick-Jr-Portfolio. Ziel der Spiele ist es, Fähigkeiten in den Bereichen Mathematik, Lesen, Kunst und Problemlösung zu entwickeln. Nick Jr. Replay! startet am 7. Mai auf Apple Arcade.

Am selben Tag launchen außerdem die Titel Good Pizza, Great Pizza+, Perchang World und Ultimate 8 Ball Pool+. Außerdem bekommen die Spiele Hallo Kitty Island Adventure, Star Wars Disney SpellStruck und My Talking Angela 2+ spannenden Updates.

Apple Arcade: Auch diese Spiele kommen im Mai

Good Pizza, Great Pizza+ ist ein Koch- und Business-Simulator, in dem ihr Pizzen dekorieren, belegen und die Wünsche eurer Kunden erfüllen müsst. In dem bunten Spiel gilt es, über 300 einzigartige Pizza-Bestellungen umzusetzen und besser zu sein als die Konkurrenz.

Perchang World ist ein Murmelspiel, das auf Geschicklichkeit basierende Physikrätsel enthält. Ziel ist es, eine oder mehrere Murmeln ans Ziel zu bringen, und dabei besonders auf Timing und Genauigkeit zu achten. Die Spielmechanik soll dabei leicht zu lernen, die Rätsel aber dennoch schwer zu lösen sein. Ultimate 8 Ball Pool+ ist eine Variation des klassischen Pool-Spiels, in dem ihr eure Billiard-Skills in Duellen mit echten Gegner aus der ganzen Welt unter Beweis stellen könnt.

Apple Arcade könnt ihr für 6,99 Euro pro Monat abonnieren. Der Dienst bietet Zugriff auf über 200 Spiele, die ohne Werbung und ohne Zusatzkosten spielbar sind.