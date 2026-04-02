Steps: Schrittzähler-App integriert Ruhetage mit neuestem Update

Zehntausend Schritte am Tag: Dieser Wert geistert seit Jahren durch Fitness-Apps und Werbekampagnen, hat aber mehr mit Marketing als mit Medizin zu tun. Praktisch ist er trotzdem. Eine Zahl, die ohne große Berechnungen zeigt, ob man sich heute schon genug bewegt hat. Genau hier setzt die iPhone‑ und Apple‑Watch‑App Steps an, die diesen abstrakten Wert in bunte Animationen, übersichtliche Dashboards und eine Portion Gamification übersetzt.

Steps (App Store-Link) ist für das iPhone und die Apple Watch im deutschen App Store verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Anwendung benötigt mindestens iOS 17.0 und watchOS 10.0 oder neuer auf den Geräten und nimmt zudem rund 51 MB an Speicherplatz in Anspruch. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Wer alle Features freischalten will, kann ein Abo für 1,99 Euro/Monat, 9,99 Euro/Jahr oder auch eine Lifetime-Lizenz für 22,99 Euro erwerben.

Statt nur stupide Zahlenkolonnen anzuzeigen, visualisiert Steps einzelne Trainings als Animation und bereitet die tägliche Bewegung in klaren Übersichten auf. Die App liest die ohnehin vorhandenen Bewegungsdaten aus Apple Health aus, zählt Schritte automatisch und zeigt dazu Distanz, geschätzte Kalorien sowie stündliche, wöchentliche und monatliche Auswertungen an, ohne dass man Daten manuell eintragen muss. Wer möchte, kann seine Aktivitäten als tägliche Herausforderung mit Streaks sehen und sich nach dem Sport an den detaillierten Auswertungen erfreuen.

Neben der iPhone‑App gibt es eine eigenständige Watch‑App, mit der Workouts direkt am Handgelenk gestartet werden können, ergänzt um Widgets in verschiedenen Größen für den Homescreen und Watch‑Komplikationen für den schnellen Blick zwischendurch. Für Statistikfans liefert Steps Jahresübersichten und persönliche Bestwerte wie längste Distanz oder schnellstes Tempo, inklusive GPX‑Export und teilbaren Grafiken fürs Prahlen im Freundeskreis. Zudem unterstützt die App mehr als 20 Trainingsarten und kombiniert so auch ein Trainingsprotokoll, eine Statistikzentrale und eine Motivationshilfe in einer Oberfläche.

Viele Verbesserungen mit den Updates der letzten Wochen

Schon in den letzten Wochen hat der Entwickler von Steps einige spannende Neuerungen für seine Schrittzähler-App im App Store veröffentlicht, darunter auch ein neues Onboarding für neue User, tägliche Schritt-Erinnerungen, eine Animation beim Erreichen eines Ziels, einen Jahresfilter zum Durchsuchen des Verlaufs und der Aktivitäten, neu gestaltete Streaks und mehr.

Mit der nun veröffentlichten Version 1.21, die jetzt im deutschen App Store zur Verfügung steht, hat der Entwickler Steps nochmals verbessert und als eines der Kernfunktionen der Aktualisierung eine Ruhetage-Funktion integriert. „Lege Ruhetage fest und sieh sie hervorgehoben in deinem Kalender, Widgets, Watch und Komplikationen“, heißt es im Changelog. „Jedes Farbthema enthält eine passende Ruhetagfarbe, und benutzerdefinierte Themes haben einen eigenen Ruhetag-Farbwähler.

Darüber hinaus synchronisiert sich das gewählte Farbschema jetzt automatisch mit der Apple Watch-App und den Komplikationen. Zu den weiteren Verbesserungen von v1.21 gehören eine volle Schrittzahl in der Streak-Ansicht, der Standortstempel funktioniert für alle 23 Trainingsarten, und das Laden von Workouts geht nun noch schneller. Last but not least wurden auch weitere Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen auf den Weg gebracht, so dass die App noch stabiler und schneller läuft. Das Update auf v1.21 ist ab sofort kostenlos für alle unterstützten Geräte im App Store verfügbar.