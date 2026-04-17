Perplexity: KI-Agent „Personal Computer“ für Mac ist da

Die KI-Firma Perplexity hat die Anwendung „Personal Computer“ für Mac veröffentlicht. Die Anwendung ist eine Erweiterung von „Perplexity Computer“ und kann mit lokalen Dateien und Anwendungen auf dem Mac arbeiten. Alle Perplexity-Max-Abonnenten können die Anwendung ab sofort herunterladen.

Perplexity Computer wurde bereits vor einigen Wochen veröffentlicht und ist in der Lage, online diverse Aufgaben für euch zu übernehmen. Mit dem Launch von Personal Computer wird die Anwendung nun auch auf dem Mac selbst verfügbar. Damit bekommt die App Zugriff auf eure Dateien und die Mac-Apps.

Steuern lässt sich die App per Text- oder Spracheingabe. Personal Computer erkennt dabei aktive Apps und kann automatisch Schnellaktionen anzeigen. Die Anwendung kann zum Beispiel euren Downloads-Ordner aufräumen, eine To-Do-Liste abarbeiten, Informationen in lokal gespeicherten Dokumenten mit Informationen aus dem Netz abgleichen und mehr. Auch KI-Agenten kann die Anwendung anlegen.

Perplexity Personal Computer kann auf allen Macs installiert werden, auf denen macOS 14 oder neuer installiert ist. Das Unternehmen selbst empfiehlt die Nutzung der App auf einem Mac mini. Auf diesem Rechner könne Personal Computer 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen die Woche laufen und Aufgaben ausführen. Diese lassen sich auch aus der Ferne von einem iPhone aus starten oder stoppen. Der Mac mini wird damit zu einem KI-Agenten, der rund um die Uhr Aufgaben für euch erledigen können soll.

Personal Computer ist nur für Perplexity-Max-Abonnenten verfügbar

Wer bereits auf der Warteliste von Personal Computer steht, bekommt seit gestern Zugang zu der neuen Anwendung. Alle anderen Max-Abonnenten erhalten den Zugang ebenfalls in nächster Zeit. Perplexity Max kostet 200 US-Dollar pro Monat. Interessenten können sich auf der Perplexity-Webseite anmelden, wenn sie die App herunterladen möchten.