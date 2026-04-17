Simplebanking: Banking-App für die Menüleiste mit neuer Suche und „Freeze“-Modus

Erst vor kurzem haben wir über die spannende Indie-App Simplebanking des deutschen Entwicklers Maik Klotz aus Berlin berichtet. Die macOS-App wurde von uns Mitte März erstmals vorgestellt, und vor etwas mehr als einer Woche gab es bereits das nächste Update. Der Entwickler hat sich nicht auf seiner Arbeit ausgeruht und nun eine weitere Aktualisierung für Simplebanking veröffentlicht. Wir stellen die Neuerungen vor.

Wer Simplebanking noch nicht kennt: Die Anwendung für macOS ist eine kostenlose und in Deutschland entwickelte Banking-App für die Mac-Menüleiste, die den Kontostand, Umsätze und wichtige Hinweise direkt auf dem Desktop sichtbar macht. Simplebanking verbindet sich per Open Banking (PSD2) mit nahezu allen deutschen Banken und liest die Kontodaten standardisiert aus. Die Installation ist in zwei Minuten erledigt und der Lesezugriff bleibt auf das Notwendigste beschränkt: Überweisungen oder andere Transaktionen sind aus der App heraus nicht möglich.

In der nun vorliegenden Version 1.3.8 wurde vom Entwickler vor allem an Alltagsaspekten gearbeitet: Schnelleres Finden, besseres Einordnen und klarer erkennen, was finanziell gerade los ist. So wurde die Suche komplett überarbeitet und findet Buchungen jetzt deutlich zuverlässiger und zielgenauer. Dazu kommen neue Filter wie Abos, Fixkosten, Unkategorisiert, Vorgemerkt und Erinnerungen, mit denen sich auch größere Umsatzlisten deutlich besser sortieren lassen.

Neu ist außerdem eine Funktion namens „Left to Pay“. Sie zeigt, welche regelmäßigen Ausgaben im laufenden Zeitraum – bis zum nächsten Gehalt – voraussichtlich noch vom Konto abgehen. So wird aus dem reinen Kontostand eine deutlich alltagstauglichere Information. Sie zeigt nicht nur, was auf dem Konto vorhanden ist, sondern auch, welche Abbuchungen voraussichtlich noch in Kürze erfolgen.

Neuer Financial Health Score für kurzfristige finanzielle Lage

Ebenfalls neu ist der Freeze-Modus. Damit lässt sich sichtbar machen, wie sich pausierbare oder vermeidbare regelmäßige Ausgaben auf die persönliche Finanzlage auswirken würden. „Die Idee dahinter: Nicht nur zeigen, was da ist, sondern auch, wie viel Spielraum entstehen könnte“, erklärt dazu Entwickler Maik Klotz. Dazu kommt ein neuer Financial Health-Score, der die kurzfristige finanzielle Lage greifbarer machen soll, ohne die App in ein kompliziertes Finanztool zu verwandeln. Außerdem gibt es jetzt eine Erinnerungen-Integration in macOS. Buchungen lassen sich damit markieren und später wieder aufgreifen, zum Beispiel wenn man eine Abbuchung prüfen, reklamieren oder einfach nicht vergessen möchte.

Auch die Oberfläche des Umsatzfensters wurde spürbar aufgeräumt. Die Titlebar ist reduzierter, der Footer kompakter und die BalanceBar sitzt näher am Inhalt. Insgesamt wirkt die Ansicht dadurch ruhiger und fokussierter. „Unterm Strich ist 1.3.8 das Update, mit dem Simplebanking noch stärker zu dem werden soll, was ich mir von Anfang an vorgestellt habe: „Eine einfache, schnelle und unaufdringliche Banking-Übersicht für den Mac-Alltag“, berichtet Maik Klotz. Die neue Version von Simplebanking ist ab sofort auf der Website des Entwicklers kostenlos ab macOS 13 und neuer erhältlich.