Amazon Alexa+: In Italien für 22,99 Euro pro Monat gestartet

Amazon führt seine neu entwickelte Sprachassistenz Alexa+ schrittweise in Europa ein. Als erster Markt startet Italien, wo der Dienst ab sofort im Rahmen eines Early-Access-Programms verfügbar ist. Nutzer und Nutzerinnen können die überarbeitete Version testen, während Amazon die Funktionen weiter optimiert.

Alexa+ basiert laut Aussage des Unternehmens auf generativer KI und soll natürliche Gespräche ermöglichen sowie komplexe Aufgaben eigenständig erledigen. Statt einzelner Befehle genügt oft die Beschreibung einer Situation: Die Assistenz leitet daraufhin passende Aktionen ein, etwa die Steuerung von Smart Home-Geräten oder das Erstellen von Einkaufslisten. Besonders in Italien wurden die Sprachmodelle an regionale Dialekte und kulturelle Eigenheiten angepasst, um eine intuitivere Interaktion zu gewährleisten.

In Deutschland läuft Alexa+ derzeit in einer geschlossenen Betaphase. Ausgewählte Personen erhalten per Einladung Zugang und können die erweiterten Funktionen auf kompatiblen Geräten nutzen. Erste Erfahrungen zeigen, dass die Assistenz vor allem bei Wissensfragen und längeren Dialogen überzeugt, während einfache Befehle noch Verzögerungen aufweisen können.

Integration ins Prime-Abo oder monatlich für 22,99 Euro

Der Start in Italien deutet auf einen bevorstehenden breiteren Rollout in Europa hin. Amazon expandiert die Verfügbarkeit typischerweise schrittweise, sobald die Systeme stabil laufen und ausreichend Nutzerfeedback aus den Pilotmärkten vorliegt.

Technisch setzt Alexa+ auf eine neue Plattform, die verschiedene Dienste vernetzt. Dadurch kann die Assistenz nicht nur Informationen bereitstellen, sondern auch direkt handeln, etwa Bestellungen aufgeben oder Termine koordinieren. Voraussetzung für die Nutzung von Alexa+ sind leistungsfähige Echo-Geräte wie der Echo Show 8 (Amazon-Link) oder Echo Show 11 (Amazon-Link) sowie neuere Lautsprecher mit erweiterten Funktionen.

Während der Early-Access-Phase ist Alexa+ in Italien kostenfrei nutzbar. Nach dem offiziellen Start soll der Dienst in das Prime-Abo integriert werden. Ohne Prime-Mitgliedschaft werden voraussichtlich 22,99 Euro monatlich fällig. Dieses Preismodell wird auch für andere europäische Märkte erwartet, darunter auch Deutschland.