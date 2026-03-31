watchOS 27: Diese zwei Apple-Watch-Upgrades kommen

Am 8. Juni wird Apple im Rahmen der WWDC iOS 27 und im Zuge dessen auch watchOS 27 vorstellen. Bloombergs Insider Mark Gurman spekuliert schon jetzt über die zwei Hauptupgrades für die Apple Watch, die das Update bereit halten soll. Kleiner Spoiler: Große Änderungen gibt es wohl nicht. Auch in Sachen Design soll sich nicht viel ändern, sagt Gurman.

Mark Gurman sagte im Rahmen eines Q&A, bei dem er nach den Änderungen in Bezug auf die Apple Watch gefragt wurde:

„Ich glaube, dieses Jahr geht es vor allem darum, aus softwaretechnischer Sicht mehr KI-Funktionen in die Uhr zu integrieren… Was gibt es auf der WWDC außer den KI-Funktionen noch zu sehen? Nicht viel, ehrlich gesagt. Ich meine, es geht darum, die Software auf Vordermann zu bringen und ihre KI-Geschichte zu erzählen.“

watchOS 27 soll den gleichen Fokus haben wie iOS 27

Glaubt man Mark Gurman, dann beinhaltet watchOS 27 also vor allem KI-Funktionen, Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen. Damit gleicht das Update dann vermutlich dem von iOS 27. Hier soll es sich Gerüchten zufolge ja auch eher um ein Update handeln, das vor allem durch Verbesserungen an Stabilität und Performance überzeugen möchte. Auch hier soll zudem der Release weiterer KI-Funktionen im Fokus stehen.

Allerdings scheint Mark Gurman auch nicht mehr zu wissen und teilt lediglich Mutmaßungen. Wir müssen uns also wohl noch bis zum 8. Juni gedulden, um zu erfahren, was Apple für iOS 27 und die dazugehörigen Updates in petto hat.