iOS 27 soll Siri-App mit Erweiterungen für KI-Tools bekommen

Bereits im Verlauf der vergangenen Woche hat Analyst Mark Gurman über Apples Pläne für eine eigenständige, neue Siri-App mit KI-Erweiterungen von Drittanbietern berichtet. Nun sind am Wochenende weitere Details zum kommenden iOS 27 aufgetaucht, die diese Pläne noch einmal bekräftigen.

Da wäre zunächst einmal die Siri-App. Während Apples Sprachassistent bisher direkt in das System integriert ist, soll er mit den kommenden Updates für iPhone, iPad und Mac eine eigenständige App erhalten, die zusätzlich zu der bekannten Funktion ebenfalls mit Text und Sprache gefüttert werden kann. Über die App würden wir dann auch Zugriff auf vergangene Interaktionen mit Siri erhalten, so wie wir es von Apps wie ChatGPT oder Gemini kennen.

Plant Apple einen KI-Marketplace im App Store?

Hinzu kommen dann noch die Erweiterungen, mit denen Siri Wissen und Daten von anderen KI-Tools erhalten kann. „Erweiterungen ermöglichen es Agenten aus installierten Apps, mit Siri, der Siri-App und anderen Funktionen auf deinen Geräten zu interagieren“, heißt es laut Gurman im Kleingedruckten der Einstellungen-App einer internen Vorabversion von iOS 27. Damit dürfte klar sein, dass es tatsächlich eine eigenständige Siri-App geben wird.

Laut Gurman wird es im App Store zudem eine eigene Kategorie für diese KI-Erweiterungen geben.“ Es wird so etwas wie einen Marktplatz für KI-Integrationen von Drittanbietern geben“, schreibt er in seinem aktuellen Newsletter.

Neben diesen Neuerungen soll es für Siri noch einige weitere Veränderungen geben, glaubt Gurman. Auch die Integration in das System selbst könnte stark verbessert werden. Siri könnte beispielsweise in die Dynamic Island wandern und einen „Ask Siri“-Button in den hauseigenen Apps sowie einen „Write with Siri“-Button direkt über der Tastatur erhalten.

Wie die ganze Geschichte am Ende genau aussieht, das werden wir spätestens in etwas mehr als zwei Monaten erfahren. Apple wird seine neuen Betriebssysteme Anfang Juni auf der WWDC vorstellen.