iPhone Fold: „Die bedeutendste Neugestaltung in der Geschichte des iPhones“

Es wäre überraschend, wenn Apple im September kein faltbares iPhone vorstellt. Alles deutet darauf hin, dass das erste „iPhone Fold“ zusammen mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max das Licht der Welt erblicken wird. Spekulationen zum neuen Modell gibt es viele, doch nun meldet sich abermals Mark Gurman zu Wort und spricht von der „bedeutendsten Neugestaltung in der Geschichte des iPhones“.

„Das iPhone 4, das iPhone 6 und das iPhone X waren zweifellos Meilensteine, aber hier handelt es sich um ein völlig neues Design“, schreibt er in seinem PowerOn-Newsletter.

iPhone Fold soll auf Buch-Design setzen

Ähnlich wie das Samsung Galaxy Z Fold 7 soll sich das faltbare iPhone Berichten zufolge wie ein Buch aufklappen lassen, um auf einen großen Innenbildschirm Videos, Spiele und Multitasking anzubieten. iOS 27 soll speziell für das faltbare iPhone optimiert sein und ermöglichen, Apps nebeneinander zu öffnen sowie weitere iPad-ähnliche Multitasking-Funktionen zu nutzen.

Vor einigen Monaten hieß es in einem Bericht, das faltbare iPhone werde mit einem 7,7-Zoll-Innenbildschirm und einem 5,3-Zoll-Außenbildschirm ausgestattet sein. Zunächst wurde gemunkelt, das Gerät werde einen nahezu „faltfreien“ Innenbildschirm besitzen, doch später wurde berichtet, dass Apple eine Technologie einsetzt, die „die Falte reduziert, ohne sie vollständig zu beseitigen“.

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass das faltbare iPhone über zwei Rückkameras, eine Frontkamera sowie einen Touch-ID-Schalter anstelle von Face ID verfügen wird.

Wann stellt Apple das iPhone Fold vor?

Apple wird das faltbare iPhone voraussichtlich im September dieses Jahres zusammen mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max vorstellen. Laut den Analysten Tim Long und Gurman könnte das faltbare iPhone jedoch später als die Pro-Modelle auf den Markt kommen.

Der Preis für das faltbare iPhone wird auf auf mehr als 2.000 Euro geschätzt.

Foto: 9to5Mac.