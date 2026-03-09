iPhone Fold: Neue CAD-Dateien und neuer Name

Zum Start in die neue Woche gibt es mal wieder eine große Ladung Gerüchte aus der Apple-Welt. So hat sich vor wenigen Stunden der bekannte Leaker Sonny Dickson mit CAD-Dateien rund um das iPhone Fold auf Social Media gemeldet. Groß kommentiert hat er die Bilder bisher nicht, in der Vergangenheit waren die von Dickson geteilten Informationen aber immer ziemlich akkurat.

Auf den beiden Grafiken können wir das iPhone Fold aus insgesamt vier Perspektiven begutachten. Zu erkennen ist unter anderem der Kamera-Buckel, der an das Design des iPhone Air erinnert – allerdings mit zwei statt nur mit einer Kamera. Außerdem sehen wir zwei Frontkameras: Am äußeren Display als kleines Loch in der Mitte, wobei die Aussparung deutlich kleiner als bei anderen iPhones ausfällt. Apple wird beim faltbaren Smartphone auf Face ID verzichten und stattdessen wohl einen Touch ID Sensor verbauen.

Hier dürfte die Technik zum Einsatz kommen, die wir schon aus dem iPad kennen. Der Touch ID Sensor wird wohl im Power-Button landen. Die Knöpfe des iPhone Fold können wir auf der zweiten Grafik im aufgeklappten Zustand an der rechten Seite erahnen.

Wird das iPhone Fold ein iPhone Ultra?

Aber vielleicht ist das alles gar kein iPhone Fold? Mark Gurman hat sich am Sonntag mit seinem Newsletter gemeldet und vermutet, dass Apple in diesem Jahr noch drei Geräte mit dem Zusatz „Ultra“ veröffentlichen könnte. Neben einem MacBook Ultra und AirPods Ultra steht laut ihm auch ein iPhone Ultra hoch im Kurs. Und dabei handelt es sich um das vermutlich mehr als 2.000 Euro teure Gerät, das wir bisher als iPhone Fold kennengelernt haben.

Aus unserer Sicht ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich Apple gegen den Fold-Zusatz entscheidet. Immerhin setzt man sich gerne ein wenig von der Konkurrenz ab, bei der „Fold“ in den vergangenen Jahren schon zum Standard geworden ist. Aber wie bei allen iPhone-Gerüchten gilt auch hier: Im September werden wir schlauer sein.