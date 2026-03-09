Diese 15 Produkte hat Apple letzte Woche eingestellt

Letzte Woche hat Apple nicht nur zahlreiche neue Geräte präsentiert, sondern auch einige Produkte aus dem Verkauf genommen. Betroffen sind 15 verschiedene Apple-Geräte, die ihr ab sofort nicht mehr im Apple Online Store oder in einem Ladengeschäft von Apple kaufen könnt. Das heißt andererseits aber auch: Im Handel werden die Preise dieser Modelle möglicherweise noch ein bisschen fallen, immerhin ist in fast allen Fällen eine neue Generation verfügbar.

iPhone 16e (2025)

11 Zoll ‌iPad Air‌ M3 (2025)

13 Zoll ‌iPad Air‌ M3 (2025)

13 Zoll ‌MacBook Air‌ M4 (2025)

15 Zoll ‌MacBook Air‌ M4 (2025)

13 Zoll ‌MacBook Pro‌ M5 und 512 GB RAM (2025)

14 Zoll ‌MacBook Pro‌ M4 Pro (2024)

16 Zoll ‌MacBook Pro‌ M4 Pro (2024)

14 Zoll ‌MacBook Pro‌ M4 Max (2024)

16 Zoll ‌MacBook Pro‌ M4 Max (2024)

Mac Studio mit M3 Ultra und 512 GB RAM (2025)

‌Studio Display‌ (2022)

Pro Display XDR (2019)

Pro Stand für Pro Display XDR (2019)

Pro Display XDR VESA Adapter (2019)

Die Geräte mit M3 oder M4 Prozessor gehören aus unserer Sicht noch lange nicht zum alten Eisen und dürften euch auch in den kommenden Jahren noch sehr viel Freude bereiten. Ich nutze selbst noch einen Mac Mini mit M1-Prozessor und nur 8 GB Arbeitsspeicher. Für alles rund um Office und persönliche Medien ist der immer noch mehr als ausreichend schnell.