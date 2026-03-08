iMac 2026: Nach 5 Jahren gibt es wohl neue Farben

Apple arbeitet offenbar bereits am iMac der nächsten Generation, und laut neuen Berichten soll das Modell noch 2026 mit einer überarbeiteten Farbpalette erscheinen.

Während Apple bislang keine Details bestätigt hat, deuten Insiderberichte darauf hin, dass der Konzern das bekannte Farbsystem modernisieren will.

Erstes echtes Farb-Update seit Jahren

Der aktuelle iMac-Look stammt im Kern noch aus dem Jahr 2021, weil Apple damals ein komplett neues Design mit kräftigen Farben vorgestellt hat. Seitdem blieb die Farbpalette jedoch weitgehend unverändert. Obwohl Apple die Farbtöne später leicht angepasst hat, blieb die grundsätzliche Auswahl gleich. Deshalb könnte der iMac 2026 erstmals seit rund fünf Jahren wirklich neue Farbvarianten erhalten.

Das besondere Zwei-Farben-Design

Der moderne iMac setzt auf ein auffälliges Zweifarb-Konzept, weil Vorder- und Rückseite unterschiedliche Farbintensitäten zeigen. Dadurch wirkt der Rechner aus verschiedenen Blickwinkeln deutlich anders.

Die Rückseite und der Standfuß erscheinen in einer kräftigen und gesättigten Version der gewählten Farbe, während die Vorderseite bewusst deutlich heller gehalten ist. Gleichzeitig bleibt der Displayrahmen bei allen Modellen weiß.

Welche Farben plant Apple für den iMac 2026?

Die erste Version des neuen Designs erschien mit dem M1-Chip und bot eine ungewöhnlich bunte Auswahl. Apple verkaufte den Rechner in sieben Varianten: Blau, Grün, Pink, Gelb, Orange, Violett und Silber. Auch beim späteren Modell mit M3-Chip blieb diese Farbpalette grundsätzlich erhalten, obwohl Apple die Farbtöne leicht überarbeitet hat.

Welche Farben für den iMac 2026 Apple plant, ist aktuell noch nicht bekannt. Gut möglich, dass Apple die Farben des neuen MacBook Neo übernimmt. Da das Neo aber nur in vier Farbvarianten erhältlich ist, könnte Apple weitere Farben planen, denn immerhin bietet der aktuelle iMac eine deutlich breitere Farbauswahl an.

Abgesehen von neuen Farben, gibt es aktuell keine weiteren Indizien, dass Apple am Design etwas ändern wird. Was hingegen sehr wahrscheinlich ist: Der neue iMac wird 2026 auf den M5-Chip setzen.