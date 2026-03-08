Die Highlights der Woche: Was ist euer Apple-Favorit?

Apple hat angekündigt und Apple hat geliefert. Von Montag bis Mittwoch hat man in dieser Woche zahlreiche neue Produkte vorgestellt. iPad Air, MacBook Air und MacBook Pro haben neue Chips erhalten, passend dazu gibt es zwei neue Displays. Mit deutlich mehr neuer Technik ist das iPhone 17e ausgestattet, ein aus meiner Sicht wirklich solides Gerät für eine breite Zielgruppe.

Zum krönenden Abschluss hat Apple dann noch das MacBook Neo vorgestellt. Ein gänzlich neues Produkt, ein Low-Budget-Notebook mit einem iPhone-Chip an Bord. In Sachen Leistung dürfte es für einen Großteil von uns absolut ausreichend sein, insbesondere wenn es um einfache Office- und Medien-Arbeiten geht. Genau das werden wir nächste Woche auf jeden Fall für euch herausfinden.

Spannend wird es beim Preis. Das mit einem hochwertigen Aluminium-Gehäuse und einem 13 Zoll Display ausgestattete MacBook Neo kostet in der Basis-Konfiguration mit 256 GB Speicherplatz „nur“ 699 Euro. Im Handel wird es sicherlich in den kommenden Monaten noch ein paar Euro nach oben gehen. Aber was bekommt man denn sonst für so wenig Geld?

Mit dem zusätzlichen Education-Rabatt wird das MacBook Neo dann besonders spannend, immerhin geht es dann schon bei 599 Euro los. Mir würde kein Hersteller einfallen, der eine solche Verarbeitungsqualität zu diesem Preis bieten kann. Ich bin gespannt, wie Apple damit den Markt erreicht.

Neues aus der Welt von Philips Hue

Falls ihr euch für smartes Licht interessiert, schaut gerne auf unserem kleinen Hueblog vorbei. Dort haben wir uns in dieser Woche unter anderem mit den flexiblen Steckverbindern für den Hue Flux Leuchtstreifen beschäftigt und ein wenig damit herumgespielt. Außerdem ist heute die letzte Chance, beim Outdoor-Sale zuzuschlagen – dort sind auch einige neue Produkte dabei.

