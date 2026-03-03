Apple leakt das „MacBook Neo“ selbst

Auch Apple selbst können Fehler passieren, denn auf der eigenen Website tauchte überraschend ein Zulassungsdokument für ein „MacBook Neo“ auf. Kurz darauf verschwand der Eintrag jedoch wieder, weshalb vieles auf eine vorzeitige Veröffentlichung hindeutet.

Im Dokument ist das Modell mit der Kennzeichnung A3404 gelistet, allerdings ohne technische Details oder Bilder. Dennoch verdichten sich die Hinweise, dass es sich um das Günstig-MacBook handelt, das schon morgen der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.

MacBook Neo: iPhone-Chip statt M-Chip

Spannend ist vor allem die mögliche Ausstattung, denn Gerüchten zufolge verzichtet Apple auf einen klassischen M-Chip. Stattdessen könnte ein iPhone-Prozessor wie der A18 Pro oder sogar der A19 Pro zum Einsatz kommen, wodurch Kosten sinken und der Einstiegspreis attraktiver wird.

Zudem soll ein 12,9-Zoll-Display verbaut werden, wodurch sich das Gerät zwischen iPad und MacBook Air positionieren könnte. Gleichzeitig sprechen Insider von 8 GB Arbeitsspeicher, weshalb sich das Modell klar an preisbewusste Käufer richtet.

Farbenfroh statt Grau und Silber

Während Apple zuletzt eher auf dezente Töne setzte, könnte das neue Modell deutlich mutiger auftreten. Gelb, Grün, Blau oder Pink stehen im Raum, sodass Erinnerungen an frühere, verspielte Mac-Generationen wach werden.

Der Name „MacBook Neo“ passt daher durchaus ins Bild, weil er modern klingt und gleichzeitig einen frischen Neustart signalisiert.

Preis unter dem MacBook Air?

Das neue MacBook Neo soll unterhalb des MacBook Air angesiedelt sein, wodurch Apple eine zusätzliche Einstiegsklasse schaffen würde. Preislich rechnen Branchenbeobachter mit 599 bis 799 US-Dollar – in Euro wohl eher zwischen 699 Euro und 899 Euro. Sollte sich dieser Preis bestätigen, würde Apple gezielt Schüler, Studierende und Umsteiger von Windows-Geräten ansprechen.

Ob Versehen oder Marketing-Trick – das „MacBook Neo“ dürfte schon morgen für Schlagzeilen sorgen.