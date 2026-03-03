Mit doppelt so viel Speicher: Das ist das neue MacBook Air mit M5

Nachdem das iPhone 17e und das M4 iPad Air offiziell sind, folgt jetzt das Upgrade für das MacBook Air. Und Apple fokussiert sich auf ein Performance-basiertes Update, da fortan der neue M5-Chip in seiner Basisversion im Apple-Laptop zum Einsatz kommt. Außerdem verdoppelt Apple den Basisspeicher auf 512 GB – und das ohne Preiserhöhung.

M5-Chip: Fokus auf KI und Grafik

Der M5 bringt eine schnellere CPU sowie eine neue GPU-Generation, wobei jeder Grafik-Kern einen eigenen Neural Accelerator integriert. Dadurch verarbeitet das MacBook Air KI-Aufgaben bis zu viermal schneller als mit M4 und bis zu 9,5-mal schneller als mit M1.

Zusätzlich verbessert Apple Raytracing und Shader-Leistung, sodass 3D-Rendering und Gaming flüssiger laufen. Mit 153 GB/s Speicherbandbreite beschleunigt der Chip Multitasking spürbar, während Apps schneller starten.

512 GB Standard – bis zu 4 TB möglich

Apple liefert das MacBook Air erstmals mit 512 GB SSD als Basisausstattung aus, wodurch Nutzer doppelt so viel Platz erhalten wie zuvor. Zudem arbeitet die neue SSD-Technik schneller, sodass große Foto- oder Videobibliotheken zügiger geladen werden.

Wer noch mehr Speicher benötigt, kann das Notebook bis auf 4 TB konfigurieren, allerdings kostet das Upgrade schlappe 1.500 Euro.

Wi-Fi 7 und neue Funktechnik

Mit dem neuen N1-Chip integriert Apple Wi-Fi 7 sowie Bluetooth 6, wodurch Verbindungen stabiler und schneller werden. Gerade unterwegs profitieren Nutzer von höherer Zuverlässigkeit, während Zubehör nahtlos gekoppelt wird.

Darum ist das MacBook Air so beliebt

Das MacBook Air bleibt dünn, leicht und lüfterlos, während das Aluminium-Gehäuse weiterhin hochwertig wirkt. Das Liquid-Retina-Display bietet bis zu 500 Nits Helligkeit und unterstützt eine Milliarde Farben, wodurch Inhalte brillant erscheinen.

Mit bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit arbeitet man nahezu den ganzen Tag mobil, während Schnellladen zusätzliche Flexibilität bringt. Die 12-MP-Center-Stage-Kamera mit Desk View verbessert Videoanrufe, während ein Drei-Mikrofon-Array und Spatial Audio für klaren Klang sorgen.

Thunderbolt 4 und zwei externe Displays

Zwei Thunderbolt-4-Ports ermöglichen schnelle Datenübertragung, während sich bis zu zwei externe Displays anschließen lassen. Zusätzlich lädt MagSafe das Notebook sicher, sodass ein versehentliches Ziehen am Kabel weniger riskant ist.

Farben, Starttermin und Zielgruppe

Apple bietet das MacBook Air in Himmelblau, Mitternacht, Polarstern und Silber an. Das 13-Zoll MacBook Air startet weiterhin bei 1.199 Euro, während das 15-Zoll MacBook Air bei 1.499 Euro startet. Vorbestellungen starten am 4. März um 15:15 Uhr, während die Auslieferung am 11. März beginnt.